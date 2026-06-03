Emrah Akman, daha önce Turgay Büyükkarcı döneminde uzun yıllar basketbol altyapı başkanlığı görevini yürütmüştü. Akman’ın adaylık için liste hazırlaması halinde, geçmişte birlikte çalıştığı eski Basketbol Şube Başkanı Kerem Copcu ile ortak hareket etmesinin beklendiği öğrenildi. Öte yandan basketbol altyapısında daha önce yöneticilik yapan Bahattin Gümrükçü’nün de adı başkan adaylığı için geçiyor. Bu isimlerin aday olmaması ya da 11 Haziran’daki kongrede yeniden aday çıkmaması halinde, kayyum riskiyle karşı karşıya kalabilecek Karşıyaka’nde geçici bir yönetim listesi oluşturularak kulübe yeni seçim süreci için zaman kazandırılması seçeneğinin değerlendirildiği ifade ediliyor.

Borç yükü 1,1 milyar TL’ye dayandı

Karşıyaka’nin mali kongresinde kulübün toplam borç tablosu dikkat çekti. Açıklanan verilere göre kamu borçlarının faizleri ile FIBA ve BAT’ta devam eden eski yabancı oyuncu dosyaları hariç kulübün borcu 647 milyon 260 bin TL olarak duyuruldu. Faiz yüklerinin eklenmesiyle birlikte toplam borcun yaklaşık 1,1 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtildi. 2023 yılında vergi ve SGK borçlarını yapılandıran Karşıyaka’nın, geçen yaz taksit ödemesini gerçekleştirememesi nedeniyle yapılandırmanın bozulduğu ve faizlerin yeniden borca eklendiği öğrenildi.

Kamu borçları ve transfer yasakları krizi

Kulübün 413 milyon TL vergi, 312 milyon TL ise SGK borcu bulunduğu açıklanırken, kamuya olan toplam yükümlülüğün faizlerle birlikte 725 milyon TL’ye çıktığı ifade edildi. Yeni bir yapılandırma beklentisi sürerken, basketbol şubesinin eski oyuncular Vernon Carey ve Amath M'Baye dosyalarından kaynaklanan yaklaşık 86 milyon 540 bin TL’lik borcu ödemeden transfer yasağını kaldıramayacağı belirtildi. Futbol takımının da yaklaşık 20 milyon TL’lik transfer yasağı borcunun bulunduğu aktarıldı.

Şubelerde de yük ağır

Kulübün basketbol şubesinin FIBA’daki dosyalar hariç 123 milyon 755 bin TL, futbol şubesinin 42 milyon TL, voleybol şubesinin ise 16 milyon 900 bin TL borcu olduğu açıklandı. Ayrıca yöneticilere 37 milyon 869 bin TL, piyasaya 26 milyon 991 bin TL ve personele 54 milyon 816 bin TL borç bulunduğu belirtildi. İcra dosyalarının toplam tutarının ise 36 milyon 579 bin TL olduğu kaydedildi.