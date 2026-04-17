Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi, 2025 yılı denetim raporları görüşmeleri sırasında yaşanan art arda tartışmalarla gerilimli geçti. Oturumda üç kez arbede yaşanırken, son tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki müdahaleye varan olaylara dönüştü.

Gerginliğin ardından meclis sona ererken, AK Parti ve MHP grupları gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Yıldız: Tüm yalanların karşısında Cemil Tugay

AK Parti Grubu adına açıklama yapan Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “ Yaklaşık 6 saatimizi CHP Grubunu ve Tugay’ın yalanları dinleyerek geçirdik. Biz1 milyon seçmenin oyunu alarak geldik. Biz İzmir’in yapılmayan sorunlarını konuşmak istedik. Cemil Tugay kendi iç kavgası, milletvekilleri ile kavgasıyla gün sonunda kavga eden hale geldi. Biz arkadaşlarımızı bilerek meclis salonundan çıkardık. Biz grubaşkanvekili olarak sabırla bekledik. Meseleleri izah edeceğimiz şekilde dinleyeceğim demişti. Ama o kadar beceriksizliğin faturası kendine ağır mı geliyor bilmem ki, oturumu sonlandırdı. Meslek fabrikası ile ilgili daha dün vakıflar bize randevu vermiyor dedi. Daha bu sabah için randevu verildi ve bizzat görüşme yaptı. Başta genel sekreterimiz hakkında olmak üzere, kredilerle yalan söyledi. İspatla meclis üyeliğini bırakayım dedi, ama ispatlarsam siz de belediye başkanlığını bırakın demiştim. Bugün belediye başkanlığını bıraksa kent düzene girer. Ceyda vekilimizin işçi ailesi ile görüşmesine değindi. Oysa bu görüşme cumartesi günü manevi anlamı yüksek olarak gerçekleşti. Nereden baksanız tüm yalanların karşısında cemil tugay. Cesareti varsa mayıs ayında meclise gelsin. Ama kendisi maalesef hem kendisi sizi dinleyeceğim diyor hem de yeterlilikle raporu onaylatıyor. Ben böyle bir kendinden çelişkili belediye başkanı görmedim. İzmir sorunlarına yakışmıyor. İzmir kan kaybediyor. İş yapamadığı için sinirleniyor. Bu anlamda da az önce antidemokratik CHP gördük. Biz meclise gelmeden önce toplantı yaptık. Akış üzerinde konuştuk. Bu görüşme sırasında Cemil Tugay odaya girdi. Üzerinde uzlaşılan bir akışı kabul eden ama kendi yaptıkları ortaya çıkması için provekötör etmiştir” dedi.

Altınkeser: Cemil Tugay 4, 5 gündür bu acının üzerinde tepiniyor

Firmaya ödenen ücretin faturasında MHP ilçe başkan yardımcısı olduğunu doğrulayan MHP Grupbaşkanvekili Bahadır Altınkeser,” Biz aylardır denetim raporuna çalışıyoruz. Eleştirilere tahammülü olmadığı için meclisi kapattı. Gözümüzün içine baka baka yalanlar söyledi. Bizi siyasi kumpasla suçladı. Biz bugün belgeleriyle açıklayacaktık. İZSU yetkililerin söylediği yalanlarla İzmir’i kandırmıştır Cemil Tugay. Bizim arkadaşımız o gün ailenin talebi ile gidiyor. Parasını da kendi ödüyor doğru. Biz yalan söylüyorsun demedik çünkü ortada bir acı vardı. Cemil Tugay 4, 5 gündür bu acının üzerinde tepiniyor. İZSU yetkilileri olaydan ertesi gün firmaya giderek bize fatura keseceksiniz dedi. Bugüne kadar nezaketimizi koruduk” dedi.