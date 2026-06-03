Hüseyin Demir/Son Mühür Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde sular durulmuyor. Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan yeşil-kırmızılılar finansal krizden çıkamıyor. Türk basketbolunun lokomotiflerinden Karşıyaka’nın mali bilançosu camiayı ve taraftarları derinden üzdü. Karşıyaka Spor Kulübü’nün mali genel kurulunda basketbol şubesinin güncel mali durumu kamuoyu ve kongre üyeleriyle paylaşıldı. Sunumda oyuncu alacakları, teknik ve idari kadro ödemeleri, geçmiş dönem yükümlülükleri ve FIBA dosyaları dahil olmak üzere tüm borç kalemleri ayrıntılı şekilde açıklandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’de mücadele eden Karşıyaka, son maçta evinde Bursaspor’u mucizevi basketle mağlup ederek ligde kalma başarısını gösterdi. Zor zamanlardan geçen Kaf-Kaf’ın 2026-2027 sezonundaki kadro yapılanması ve bütçesi merak ediliyor. Başantrenör Ahmet Kandemir ve ekibinin ise teknik kadroda yer alıp almayacağı henüz belli değil. Kandemir, kongreden sonra kararını vereceğini açıkladı. Taraftarların bağrına bastığı Kandemir, henüz resmi açıklamada bulunmadı.

“Başkan adayı basketbol şubeden”

Paylaşılan mali tabloya göre Karşıyaka Basketbol Şubesi’nin toplam borcu 123 milyon 755 bin 300 TL ve 2 milyon 719 bin 896 Amerikan Doları olarak duyuruldu. Yeşil-kırmızılı camia ve taraftarlar sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulunurken geçmiş dönemdeki basketbol menajerlerini hedef aldı. Kongrede basketbol şubesinin kapanması gerektiğini belirten bazı üyeler futboldaki şampiyonluk hasretini dile getirdi. Başkan Aygün Cicibaş, olağanüstü genel kurulda başkan olmayacağını açıkladı. Başkan adaylarının ise mevcut mali tablodan dolayı yönetim listesi çıkarmayacağına dair kulis bilgileri geldi. Edinilen bilgilere göre Karşıyaka’nın yeni başkan adayının basketbol şubeden bir yönetici adayı olması bekleniyor. Eski basketbol yöneticilerinden Emrah Akman ile Bahattin Gümrükçü'nün aday olacağına dair iddialar Karşıyaka camiasında konuşuluyor.

“A takım borcu 23 milyon 584 bin TL”

30 Haziran 2026 itibarıyla tamamlanan sezondan kalan üstyapı borçlarının toplamı 23 milyon 584 bin 604 TL olarak açıklandı. Bu rakamın 20 milyon 257 bin TL’sini oyuncu alacakları, 1 milyon 988 bin TL’sini teknik kadro alacakları ve 1 milyon 339 bin 604 TL’sini ise idari kadroya yönelik ödemeler oluşturdu.

“Devreden oyuncu ve teknik kadro borçları”

Mali tabloda sözleşme fesihlerinden kaynaklanan yükümlülükler de yer aldı. Buna göre kulübün sözleşme fesihlerinden doğan toplam borcu 4 milyon 745 bin 500 TL olarak açıklandı. Bu tutarın 2 milyon 242 bin 500 TL’si oyunculara, 2 milyon 503 bin TL’si ise teknik kadroya ait yükümlülüklerden oluştu. Ayrıca 2024-2025 sezonundan devreden oyuncu ve teknik kadro borçlarının toplamının 8 milyon 884 bin 500 TL olduğu belirtildi.

“Kaf-Kaf’ın FIBA borçları belini büktü”

Açıklanan mali tabloda en yüksek tutarlı borç kalemini FIBA dosyaları oluşturdu. Kulübün toplam FIBA borcunun 1 milyon 901 bin 993 Amerikan Doları olduğu bildirildi. Güncel kur üzerinden hesaplanan bu rakamın Türk Lirası karşılığının 86 milyon 540 bin 696 TL olduğu açıklandı. FIBA kaynaklı yükümlülüklerin toplam borç yükünün büyük bölümünü oluşturduğu görüldü.

“Davaya düşmemiş yabancı oyuncu alacakları”

Mali genel kurulda paylaşılan tablolardan biri de basketbol şubesinde forma giyen yabancı oyuncuların güncel alacak listesi oldu. Kulüp tarafından yayımlanan “Davaya Dönüşmemiş Yabancı Oyuncu Alacakları” tablosunda, henüz hukuki sürece veya FIBA dosyasına dönüşmeyen yabancı oyuncu alacaklarının toplam 103 bin Amerikan Doları olduğu belirtildi.

“Roberto Gallinat listenin başında”

Açıklanan verilere göre sözleşmesi feshedilen Roberto Gallinat’ın, 10 bin dolarlık fesih bedeli dahil olmak üzere kulüpten toplam 50 bin dolar alacağı bulunuyor. Austin Hollins’in kalan net alacağı 36 bin dolar olarak açıklanırken, Suleiman Braimoh’un ise 5 bin dolarlık prim hak edişiyle birlikte toplam 17 bin dolar alacağı olduğu bildirildi. Paylaşılan tabloda Mike Smith’in kulüpten kalan alacağının 0 dolar olduğu ifade edildi. Prim maddesi olarak 1000 Euro bulunan Edon Maxhuni’nin de güncel borç hanesinde 0 dolar yer aldığı ve kulüpten herhangi bir alacağının bulunmadığı belirtildi. Kulübün açıkladığı tabloya göre davaya dönüşmemiş yabancı oyuncu alacaklarının toplamı 103 bin dolar olarak kaydedildi. Mali genel kurulda paylaşılan verilerle birlikte basketbol şubesinin oyuncu, teknik kadro, idari kadro, geçmiş dönem yükümlülükleri ve FIBA dosyalarından oluşan güncel mali yapısı kamuoyuyla paylaşılmış oldu.