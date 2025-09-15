Sezona başlarken geçen sezonki kadronun neredeyse tamamını değiştirdiklerini söyleyen Basatemür, "Sadece oynayan kadrodan sol bek Ferdi Burgaz kaldı. Geçen yılki bütçelerin yarısına kurulan, çok genç bir takım oldu. Ama bildiğim, inandığımız ve takip ettiğimiz oyunculardan kurulu bir ekip kurduk. Bu genç oyuncularla lige iyi başlamak, özgüven açısından önemliydi. Şu ana kadar hepsinden de memnunuz" dedi.

Basatemür, oyuncuların Karşıyaka'yı tercih etme nedenini de açıklayarak, "Biz iştahı, hedefi ve amacı olan oyuncular aldık. Birçok oyuncu daha fazla para veren kulüpler varken burayı tercih etti. Tek amaçları bu büyük camiada futbol oynamaktı. Gerçekten aidiyet duygusu hissederek oynuyorlar. Bu da skora ve oyuna yansıyor" ifadelerini kullandı.

"Karşıyaka İçin Hedef Her Zaman Zirve"

Takımın hedefleri hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Karşıyaka'nın bulunduğu lig hangi lig olursa olsun hedefi her zaman en üst sıra olmalı. O formanın ağırlığı ve camianın büyüklüğü bile bunun için yeterli" diyerek takımın vizyonunu ortaya koydu. Ancak Basatemür, henüz işin çok başında olduklarını ve ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Kupa Maçlarında Gençlere Destek İstiyorum"

Geçen hafta Kütahyaspor deplasmanında alınan galibiyetin hak edilmiş bir sonuç olduğunu ifade eden Basatemür, Ziraat Türkiye Kupası hedefleri hakkında da konuştu. "Kupada ilerleme taraftarıyım. Çünkü 25-26 kişilik bir kadromuz var. Kupada ilerleyebilirsek, tüm oyuncularımızı resmi maçlarda oynatma şansımız olacak. Bu da herkesi hazır tutma adına güzel bir şey" diyen Basatemür, Karşıyaka taraftarından gelip genç oyuncularına destek olmalarını istedi.