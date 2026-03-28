Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Duhok’taki konutuna yönelik gerçekleştirilen kamikaze İHA saldırısının ardından yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek süreci değerlendirdi. Yapılan bu eylemin bireysel bir hedef almanın ötesinde anlamlar taşıdığını kaydeden Barzani, yaşananların tüm ülke güvenliği açısından riskli bir boyuta ulaştığına dikkat çekti.

“Konu şahsım değildir”

Saldırının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Barzani, merkezi hükümetin bu tür faaliyet yürüten oluşumlara karşı somut bir tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı. Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kişisel bir mesele değil, konu da şahsım değildir. Bu, Irak’ın geneli için çok tehlikeli bir gelişmedir.”

Hukuk dışı yapıların resmi makamlara saldırı düzenleme cüretini göstermesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Barzani, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Olayın yaşanmasından hemen sonra Irak Başbakanı (Muhammed Şiya) es-Sudani telefon açtı, endişesini dile getirdi ve saldırıyı kınadı. Federal hükümetin artık bu konuda çok ciddi adım atması gerekiyor. Bazı yasa dışı grupların Irak devletine ait kurumlara saldırma hakkını kendinde görmesi çok tehlikeli bir durumdur. Bu kurum, Erbil’de, Bağdat’ta ya da başka bir yerde de olsa aynıdır. Irak hükümeti bunlara bir sınır koymalıdır."