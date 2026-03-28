İsrail’in güney ucunda yer alan Eilat kenti, hareketli saatlere sahne oldu. Bölge semalarında tespit edilen ve Yemen merkezli Husiler tarafından gönderildiği değerlendirilen bir insansız hava aracı (İHA), İsrail savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Kentin üzerinde bir hava aracının görülmesiyle birlikte yerel halk siren sesleriyle uyarılırken, ordu birimleri tehdide anında karşılık verdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava savunma mekanizmalarının hızlıca devreye girerek söz konusu İHA’yı etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Sosyal medyaya yansıyan amatör kayıtlarda da hedefin havada vurulma anları net bir şekilde görüldü.

Husiler, bu sabah saatlerinde de İsrail’e yönelik bir balistik füze saldırısı gerçekleştirmişti. 28 Şubat’tan bu yana düzenlenen bu ilk füze girişimi de hava savunma sistemleri tarafından engellenmiş, saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmemişti.