Son Mühür/ Beste Temel - Ahilik Haftası kapsamında Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, seher vaktinde işletmeler açılmadan esnafa siftah parası dağıttı. Çulhaoğlu, “Her yıl gelenek haline getirdiğimiz bu uygulamayla dostluk, dayanışma kültürünü pekiştiriyor, esnafımızın değerlerini yaşatıyoruz” dedi.

Seher vakti siftah geleneği

Sabahın erken saatlerinde ilçedeki dükkanları gezen Oda Başkanı Cezmi Çulhaoğlu ve yöneticiler, kepenkleri henüz açılmamış iş yerlerinin kapılarına siftah parası ve Ahi broşürleri bıraktı. Bu uygulama, esnaf arasında dayanışmanın sembolü oldu.

“Amaç esnafın değerlerini yaşatmak”

Siftah parasının oda bütçesinden değil yöneticilerin katkısıyla karşılandığını vurgulayan Çulhaoğlu, “Biz bunu sevgiyle yapıyoruz. Amacımız esnaf ve sanatkârların sahip olduğu halis değerleri yaşatmak” diye konuştu.

Ahi Evran’ın ilkeleri genç nesillere aktarılıyor

Ahiliğin, bin yıllık bir esnaf geleneği olduğunu hatırlatan Çulhaoğlu, “Ahi öğretileri; dayanışmayı, müşteriye saygıyı, iyi ahlakı emreder. ‘Eksik tartma, müşteriyi kandırma, çevrene faydalı ol, saygılı ol’ en bilinen öğretilerdendir. Biz de bu değerleri yeni nesillere aktarmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

“Pınarbaşı esnafı büyük bir aile”

Çulhaoğlu, Ahilik Haftası kapsamında dağıtılan siftah parasının küçük bir meblağ olsa da samimiyetin ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade etti. Pınarbaşı’nda esnaf ve ilçe halkının kaynaşarak örnek bir sosyal yaşam oluşturduğunu sözlerine ekledi.