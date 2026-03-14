Eğitim-İş Sendikası Kemalpaşa Temsilciliği Başkanı Salih Topuk, Karaman’da düzenlenen “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinlikleri” sırasında İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına tepki gösterdi. Topuk, söz konusu uygulamanın milli değerlere yönelik bir saygısızlık olduğunu belirterek yetkililerden açıklama talep etti.

“Milli marşın başka dilde okunması kabul edilemez”

Eğitim-İş Kemalpaşa Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karaman’da gerçekleştirilen resmi programda İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasının kabul edilemez bir durum olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe olduğuna dikkat çekilerek, milli marşın resmi bir törende başka bir dilde okunmasının bağımsızlık sembollerine yönelik saygısızlık olarak değerlendirildiği belirtildi.

“Yetkililer kamuoyuna açıklama yapmalı”

Sendika tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın Karaman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bulunduğu resmi programda gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Eğitim-İş Kemalpaşa Temsilciliği Başkanı Salih Topuk, programın nasıl hazırlandığı ve bu kararın kimler tarafından alındığı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, sorumluların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

“Ulusal değerlere sahip çıkacağız”

Açıklamada ayrıca, eğitim emekçilerinin Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ve ulusal sembollere sahip çıkmaya devam edeceği vurgulandı.

Sendika temsilcileri, İstiklal Marşı’nın Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, milli değerlere yönelik herhangi bir saygısızlığa karşı durmaya devam edeceklerini ifade etti.

Eğitim-İş Kemalpaşa Temsilciliği, yaşanan olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacaklarını ve yetkililerden konuyla ilgili açıklama beklediklerini bildirdi.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri’’ kapsamında, Karaman da düzenlenen resmi programda İstiklal Marşımızın Arapça okunması, cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, ulusumuza ve bağımsızlığımıza yönelen, kabul edilemez bir hakarettir, saygısızlıktır, hadsizliktir. Anayasamızda var olan madde; ‘’Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dili Türkçe.’’



Dünyanın hiçbir bağımsız ülkesinde Milli Marş resmi törende başka bir dilde okutulamaz. Her fırsatta ‘’yerli ve milli’’ nutukları atanların, Milletimizin bağımsızlık marşı olan İstiklal Marşı söz konusu olunca sessizliğe bürünmesi manidardır. Bu skandal olay Karaman Valisi, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer devlet görevlilerinin gözlerinin önünde yaşanmıştır. Eğitim iş olarak uyarıyoruz: Başta Karaman Valisi ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürü olmak üzere programı hazırlayan, olaya göz yuman ve sahneden sessizce izleyerek bu rezilliğe adeta ortak olan tüm yetkililer bu kararın kimler tarafından alındığını kamuoyuna derhal açıklamalıdır. Milli Marşımıza bu saygısızlığı yapmaya cüret edenler ve buna göz yumanlar hesap vermelidir.



Cumhuriyetin kurucu değerlerini omuzlarında taşıyan eğitim emekçileri olarak bizler bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'mıza ve ulusal değerlerimize yönelik hiç bir saygısızlığa geçit vermeyeceğiz. Sonuna kadar bu rezilliğin takipçisi olacağız.



Ülkemizde var edilmeye çalışılan bu Arap seviciliği nedir Allah aşkına?"