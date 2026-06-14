Aydın’ın Didim ilçesinde balık avlamak için denize açılan ve sonrasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Astsubay Abdülsamet Açıkgöz, gerçekleştirilen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Balık avı faciayla sonuçlandı

İzmir’de görev yaptığı ifade edilen Astsubay Abdülsamet Açıkgöz, tatil için Didim’de yaşayan kayınpederinin yanına geldi. Bir süre önce balık avlamak için denize açılan Açıkgöz’den haber alınamamasının ardından ailesi durumu yetkililere ihbar etti.

İhbar üzerine bölgede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geniş çaplı arama kurtarma çalışmasına start verildi. Deniz üzerinde ve kıyı hattında devam eden çalışmalar neticesinde Açıkgöz’ün cansız bedeni tespit edildi.

Didim’de askeri tören!

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Astsubay Abdülsamet Açıkgöz’ün naaşı Didim’e götürüldü. Çamlık Mahallesi’nde bulunan Esentepe Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, askeri personeller, kamu kurum temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Son yolculuğuna uğurlandı!

Kılınan cenaze namazının ardından Astsubay Abdülsamet Açıkgöz’ün naaşı, askeri tören eşliğinde Denizköy Mezarlığı’na getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerin omzunda taşınırken törene katılan vatandaşlar da genç astsubayı dualarla son yolculuğuna uğurladı.