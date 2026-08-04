İzmir Karaburun açıklarında ilerlemekte olan bir balıkçı teknesinin motorunda yaşanan arıza sebebiyle tekne denizde sürüklenmeye başladı. Yapılan yardım ihbarı sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri teyakkuza geçti.

Sahil Güvenlik kısa sürede bölgeye geldi!

İhbarın ardından olay yerine KB-41 numaralı Sahil Güvenlik Botu intikal etti. Bölgeye gelen ekipler, denizde mahsur kalan balıkçı teknesindeki kişilerin güvenliğini sağlamak için kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde teknede bulunan 5 kişiden 4'ü Sahil Güvenlik botuna alınarak güvenli şekilde kurtarıldı.

4 kişi iskeleye getirildi!

Kurtarılan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Karaburun Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilerek güvenli şekilde karaya götürüldü.

Tekne kaptanı bölgede!

Yetkililerden alınan bilgiler çerçevesinde balıkçı teknesinin kaptanı, tekneyi bulunduğu bölgeden kendi imkanlarıyla kurtaracağını ifade etti. Bu nedenle kaptan teknede kalırken, diğer 4 kişinin güvenli şekilde tahliyesi gerçekleştirildi.