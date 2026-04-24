Osman Günden / Son Mühür - İzmir'de Balçova’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gün boyu süren etkinliklerle adeta şenlik havasında kutlandı. Balçova Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda çocuklar; sahne gösterileri, atölyeler ve çeşitli aktivitelerle bayramın tadını çıkarırken, ilçe genelinde yoğun katılım dikkat çekti.

Etkinlik alanlarını dolduran kalabalık, çocukların sevincine ortak olurken ortaya çıkan görüntüler 23 Nisan ruhunu güçlü biçimde yansıttı. Renkli anlara sahne olan kutlamalarda çocukların enerjisi ve coşkusu gün boyunca hissedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümünü simgeleyen bu anlamlı günde, Balçova’da birlik ve beraberlik duygusu öne çıktı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, bayramın toplumsal dayanışma yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Neşesi Balçova’yı sardı

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, kutlamalara ilişkin yaptığı açıklamada 23 Nisan’ı çocukların neşesiyle ve Balçova’ya yakışan bir coşkuyla kutladıklarını belirterek ortaya çıkan tablonun gurur verici olduğunu ifade etti. Yiğit, çocukların mutlu olduğu ve özgürce gülebildiği bir gelecek için çalışmayı sürdüreceklerini, bu bayram coşkusunu birlikte yaşamanın ise çok değerli olduğunu dile getirdi. Balçova’da 23 Nisan kutlamaları, çocukların enerjisi ve vatandaşların yoğun katılımıyla hafızalarda yer eden anlara sahne oldu.