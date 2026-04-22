Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Meslek Fabrikası’nı alma girişimine karşı başlattığı ses getiren nöbetinin ardından teşekkür turlarına başladı. Tugay’ın bu seferki durağı Balçova oldu.

Kendisine bu süreçte omuz veren CHP örgütü ve ilçe belediyeleriyle bir araya gelen Tugay, kamu mallarını kimseye yedirmeyeceklerinin mesajını bir kez daha verdi. Önce CHP Balçova İlçe Başkanlığı’na uğradı ardından Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile makamında buluştu.

"Sadece bina değil, adaleti savunduk"

İlçe başkanlığındaki sohbette Meslek Fabrikası konusuna değinen Başkan Tugay İzmir’in bu haksızlığa karşı tek yürek olmasının Türkiye çapında bir farkındalık yarattığını belirtti. Belediye mülküne sahip çıkmanın bir namus borcu olduğunu ifade eden Tugay "O gün yanımızda durup o eylemi sahiplenen her bir arkadaşıma yürekten teşekkür ederim. CHP duruşu tam da budur işte" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Halkın cebi yangın yeri

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı da es geçmedi Başkan Tugay. Emekliden gence üreticiden işsize kadar herkesin nefes almakta zorlandığını hatırlatan Tugay, özellikle gençlerin umudunun kırılmasından duyduğu endişeyi paylaştı. Belediyeciliğin sadece yol yapmaktan ibaret olmadığını asıl işin darda kalan vatandaşın kapısını çalmak olduğunu vurguladı "Kim yardım isterse belediye orada olmalı. Balçova'da da bu sosyal dayanışmayı en ön sıraya koyuyoruz"

"Öyle kafaya göre kanun çıkarıp malımıza dokunamazsınız"

Sözlerini sertleştirerek devam eden Tugay, demokrasinin ve adaletin öyle kolayca silinemeyeceğini hatırlattı. "Meslek Fabrikası’nda ne yaptıysak yine onu yaparız itiraz ederiz, meydanı boş bırakmayız" diyen Tugay hukuksuzluğa alışmayacaklarının altını çizdi.

İki başkan arasında uyumlu iş birliği

Ziyaretin ikinci ayağında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’i makamında ziyaret eden Tugay genç mevkidaşı hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Yiğit’in yıllardır kördüğüm olmuş sorunlara korkusuzca el attığını söyleyen Tugay,"Onur Başkan Balçova’nın tarihine geçecek işlere imza atıyor. Mütevazı ama bir o kadar da başarılı. Halkla iç içe olması en büyük artısı" dedi.

Onur Yiğit ise bu başarının sırrını halkla yakaladıkları o samimi uyuma bağlayarak "En büyük gücümüz bu birliktelik" yanıtını verdi.

