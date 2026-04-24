Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (İESOB) 3 Mayıs’ta gerçekleşecek olan genel kurul için geri sayım başladı.

Seçim öncesi yapılan son Başkanlar Kurulu, düşünülenin aksinde bir katılımla resmen bir gövde gösterisine dönüştü.

Son zamanların en kalabalık buluşmalarından birinin yapıldığı toplantıda, oda başkanlarının mevcut başkan Yalçın Ata’ya olan desteği öne çıktı.

"Yalnızca idareci değil, bir ağabey"

Toplantıda söz alan oda başkanları, Yalçın Ata’nın kısa sürede gösterdiği yönetim bakış açısından memnun olduklarının altını çizdiler.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erkan Özkan, Ata’nın yalnızca bir idareci değil, bir "ağabey" gibi esnafın yanında olduğunu söylerken; Ödemiş’ten Balçova’ya kadar pek çok oda temsilcisi "3 Mayıs’ta yanındayız" mesajı verdi.

İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise, "Hiçbir beklenti içine girmeden, koşulsuz destek veriyoruz" dedi.

Yalçın Ata: "Aşamayacağımız engel yok"

Kendisine gösterilen büyük ilgiye teşekkür ederek cümlelerine başlayan İESOB Başkanı Yalçın Ata, göreve geldiği ilk zamandan bu güne "çözülemez" denilen olayların üzerine gittiklerini ifade etti.

Esnaf içerisinde bir "uyanış" başlattıklarını vurgulayan Ata, "Bizim en büyük gücümüz birliğimiz. Ahi felsefesiyle, halka hizmet aşkıyla çalışan özverili bir ekibimiz var.

Yeni dönemde, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da enerjisiyle bu çıtayı çok daha yukarı taşıyacağız. Birbirimize sarıldıkça aşamayacağımız engel yok." mesajını verdi.

Usta isimlere plaket verildi

Sektörlerine ve esnaf halkına 30 yıldan fazla emek vermiş olan "duayen" oda başkanları unutulmadı. Yalçın Ata, usta isimlere plaketlerini takdim etti.

Aynı zamanda, esnaf halkyıla birlikte çalışmalarıyla tanınan 16. Bölge ESKKK Birliği Başkanı Erdem Hünü de teşekkür plaketi alan isimler arasında yerini aldı.

Toplantı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla büyük bir protokol eşliğinde bitti.