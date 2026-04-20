İzmir gündeminde her geçen gün farklı konular söz sahibi olmaya devam ediyor. Bu konulardan bir tanesi ise İnciraltı konusu olmuş durumda. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Balçova'daki İnciraltı konusu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kaya yaptığı paylaşımda, İnciraltı planlamasıyla ilgili olarak TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı açtığı davada İzmir 6. İdare Mahkemesi 2023/902 esas sayılı dosyasında red kararı verilmiş olduğunu hatırlattı. Kaya ayrıca, İstinaf aşamasına taşınan dava, İzmir 7. İdari Dava Dairesi'nin 2025/2102 Esas-2026/668 Karar sayılı dosyasında verilen kararla reddedildiğini duyurdu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, İzmir'imizin önemli değerlerinden biri olan İnciraltı, sağlık ve termal turizm odaklı, yüksek katlı yapılaşmaya izin vermeyen bir anlayışla planlanmıştır.

İzmir için tarihi önem taşıyan bu planlamayla ilgili, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığımıza karşı açtığı davada, İzmir 6. İdare Mahkemesi 2023/902 esas sayılı dosyasında red kararı vermişti.

Bugün de, İstinaf aşamasına taşınan dava, İzmir 7. İdari Dava Dairesi'nin 2025/2102 Esas-2026/668 Karar sayılı dosyasında verilen kararla reddedilmiştir.

Bu kapsamda, toplam planlama alanı içerisinde yaklaşık 2 milyon metrekarelik bölüm, kentimize nefes olacak yeşil alanlar, hayat katacak spor tesisleri, geleceği büyütecek eğitim ve sosyal donatı alanları olarak ayrılmıştır.

Yıllardır süren tartışmaların, itirazların ve yargı süreçlerinin ardından, hukuki zemin de, kamu yararı da, şehircilik aklı da aynı noktada birleşmiştir.

İnciraltı'nın geleceği, belirsizliklerin, ideolojik itirazların ve gecikmişliğin değil, planlı gelişimin ve ortak aklın eseri olacaktır.

İnciraltı planlarıyla kazanan İzmir olacaktır.

Kazanan, nefes alan yeşil alanlarıyla şehrimiz olacak.

Kazanan, sağlık ve termal turizmle büyüyen kent ekonomisi olacak.

Kazanan, istihdam, yatırım ve sürdürülebilir kalkınma olacak.

Ve en önemlisi,

Kazanan, bu şehrin geleceğine umutla bakan İzmirliler olacaktır."