Son Mühür- 23 Nisan etkinlikleri için İzmir'de Balçova Ertuğrulgazi İlkokulu'nun bahçesinde toplananlar alışılmışın dışında bir törene tanık oldu. Okul Müdürü Mesut Yüksel’in başlattığı çalışma kapsamında 250’ye yakın öğrenci İstiklal Marşı’nı bu defa sesleriyle değil de işaret diliyle seslendirdi. Bahçeyi dolduran kalabalık için bu sadece bir bayram kutlaması değil aynı zamanda sessiz bir vatan sevgisi gösterisi olmuş oldu ve tüyleri diken diken eden anlar yaşandı.

Farklı hisler yaşandı

Tören başladığında hoparlörden yükselen marşa öğrencilerin elleri aynı ritimle eşlik etti. İşitme engelli bireylerin dünyasına pencere açmak isteyen okul yönetimi her dizeyi işaret diliyle koreografiye dökmüş.

İlginçtir ki çocukların o anki ciddiyeti ve hareketlerdeki senkronizasyon marşın her zaman duyduğumuz coşkusuna farklı bir derinlik katmış oldu. Müdür Mesut Yüksel ise tören boyunca sahadaydı hem çocuklara moral verdi hem de bu empati köprüsünün kurulmasına birebir eşlik etmiş oldu.

Sadece bir gösteri değildi...

Aslında okuldaki bu hareketliliğin arka planında farklılıkları anlamak yatıyor. Öğrenciler ellerini her hareket ettirdiklernde konuşamayan veya duyamayan akranlarının yerine kendilerini koydular. Velilerin birçoğu o anları telefonlarına kaydederken bazılarının gözyaşlarını tutamaması törenin duygusal dozunu özetler gibiydi.

Mesele sadece ezberletmek değil

Mesut Yüksel tören sonrası yaptığı kısa değerlendirmede hedeflerini net bir şekilde özetledi. Yüksel’e göre meselenin özü çocuklara sadece marşı ezberletmek değil o marşın ruhunu herkesle paylaşabilecekleri bir farkındalık oluşturmak.

Bugün burada sadece bir marş okunmadı bir empati köprüsü kuruldu" diyen Yüksel vatan sevgisinin sessizce de ne kadar güçlü hissedilebileceğini çocukların tüm şehre kanıtladığını ekledi.