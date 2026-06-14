İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen tavuk eti sektörüne yönelik geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldılar. Soruşturmanın, sektörde rekabetin engellendiği iddiaları üzerine başladığı ifade edildi.

Rekabet soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tavuk eti sektöründe faaliyet gösteren firmalar inceleme altına alındı.

Rekabet Kurulu kararları ile Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan bilgi ve belgeler çerçevesinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, bazı firmaların piyasadaki rekabet ortamını doğrudan ya da dolaylı şekilde engellediği üzerinde duruldu. Bunun üzerine savcılık talimatıyla geniş kapsamlı operasyona start verildi.

Eş zamanlı operasyon!

Ekipler tarafından 12 Haziran tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Balıkesir, Bolu, Ankara, Uşak, Bursa, İzmir, Samsun, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Sakarya ve Muğla’da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde toplam 29 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çeşitli evrak ve dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

Adliyeye sevk edildi!

Emniyetteki işlemleri noktalanan şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 29 kişi hakkında adli kontrol kararı çıktı.