Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in dinamik ilçelerinden Balçova, yerel yönetim anlayışında çığır açacak iki büyük projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyor. Balçova Belediyesi tarafından titizlikle hazırlanan "Market’in Balçova" ve "Evde Sağlık Hizmetleri", ilçede düzenlenen ve bayram havasında geçen görkemli bir törenle kapılarını açtı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta bir gövde gösterisine dönüşen açılışta, sosyal belediyeciliğin en somut örnekleri kamuoyuyla paylaşıldı. Siyasi temsilcilerden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazenin katılım sağladığı programda, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in kararlı duruşu ve geleceğe yönelik vizyonu ön plana çıktı.

"Mazeret değil, çözüm odaklı belediyecilik"

Açılış kürsüsünde halka hitap eden Belediye Başkanı Onur Yiğit, görev süresindeki ikinci yılını tamamlarken karşılaşılan ekonomik ve sosyal dar boğazlara rağmen geri adım atmadıklarını vurguladı. Mevcut zorlukları birer engel değil, çalışma motivasyonu olarak gördüklerini belirten Yiğit, "Bu bizim sorumluluğumuzda değil diyerek kenara çekilmedik; aksine elimizi taşın altına koyarak doğrudan vatandaşımızın hayatına dokunmayı tercih ettik" dedi. Ertelenen ihtiyaçların toplumda yarattığı tahribatı gördüklerini ifade eden Başkan Yiğit, açılışı yapılan projelerin bu toplumsal yaraları sarmak adına stratejik bir hamle olduğunun altını çizdi.

Market’in Balçova ile sofralara adalet geliyor

Sosyal eşitlik ilkesini raflara taşıyan "Market’in Balçova" projesi, yalnızca ekonomik alışveriş imkânı sunan bir işletme olmanın çok ötesinde bir felsefeyi temsil ediyor. Başkan Onur Yiğit, projenin temelinde yatan düşünceyi açıklarken, kaliteli gıdaya erişimin bir lüks değil, temel bir hak olduğunu belirtti. İlçedeki her çocuğun ve her ailenin sağlıklı ürünlere eşit şartlarda ulaşabilmesini hedeflediklerini söyleyen Yiğit, bu girişimin toplumsal dayanışma ruhunu perçinleyeceğini dile getirdi. Ekonomik dalgalanmaların mutfaklar üzerindeki baskısını hafifletmeyi amaçlayan market, ilçedeki fiyat dengesine de olumlu katkı sunmayı hedefliyor.

Sağlık hizmeti artık vatandaşın kapısında

Açılışı gerçekleştirilen bir diğer hayati hizmet olan "Evde Sağlık Hizmetleri" ise Balçova’nın dezavantajlı kesimlerine umut ışığı oldu. Özellikle yaşlılık, kronik hastalıklar veya yatağa bağımlılık nedeniyle evinden çıkmakta zorlanan vatandaşların en temel sağlık gereksinimlerini karşılamak amacıyla başlatılan bu proje, belediyenin şefkat elini evlere taşıyor. Başkan Yiğit, kimsenin sağlık sorunları karşısında çaresiz ve yalnız hissetmemesi gerektiğini vurgulayarak; profesyonel ekiplerin artık mahalle mahalle gezerek ihtiyacı olan her kapıyı çalacağını müjdeledi. Bu hizmetle birlikte hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve hastaların konforlu bir şekilde tedavi süreçlerine destek olunması planlanıyor.

Dayanışma ruhuyla geleceğe yürüyüş

Törene konuk olarak katılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da Balçova’da sergilenen bu vizyonun diğer yerel yönetimlere de ilham vermesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından kesilen açılış kurdelesiyle birlikte her iki birim de resmen hizmete girdi. Törenin ardından projeleri yerinde inceleyen vatandaşlar, özellikle piyasa koşullarının altındaki fiyatlar ve sunulan sağlık destekleri karşısında memnuniyetlerini dile getirdiler. Balçova Belediyesi, insanı merkeze alan bu uygulamalarıyla sadece hizmet üretmekle kalmıyor, aynı zamanda modern kent yaşamında kaybolmaya yüz tutan "birlikte başarma" kültürünü yeniden canlandırıyor.

