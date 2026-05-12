Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Mekansal Planlama Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Balçova Çetin Emeç Mahallesi’nde yer alan ve kamuoyunda ‘Balçova Arsaları’ olarak bilinen imar planları ile ilgili gelişme yaşandı.

Hazırlanan imar planı değişiklikleri dün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçti. Planların önümüzdeki günlerde askıya çıkması bekleniyor. Diğer yandan plan değişikliğini değerlendiren BAMSES olan Balçova Arsa Mağdurları Derneği Başkanı Ruhi Eroğlu, planların askıya çıktığında, dernek olarak bağlayıcı tutum içerinde olacaklarını söyledi. Plan değişikliğinden önce arsa sahiplerinin tapularının verilmesini öncelik olması gerektiğini belirtti.

“50 yıla değmezse plana itiraz hak”

BAMSES olan Balçova Arsa Mağdurları Derneği Başkanı Ruhi Eroğlu, “Planı olumlu karşılıyoruz. Ama askıya çıktıktan sonra detayları belli olacak. Tapulu arsa mağdurları bu konuda kendi kararlarını verecek. Tatminkar bulurlarsa bunu memnuniyetle karşılayacaklar ama emsali düşük, kazanımları 50 yıllık beklentiye değmeyeceği görülürse tapuluların plana itiraz etmeleri hakkı. İradeleriyle bir karar verecekler, biz bu konuda dernek olarak bağlayıcı bir tutum içerisinde olmayacağız” dedi.

“Belediyeler inşaat yapmayı planladılar”

Plan hakkında bazı iddialardan bahseden Eroğlu, “Tapusuzların 240 bin metrekarelik alanına, belediyeler inşaat yapmayı planladılar. Tapusuzların, vatandaşın yerine çökmekle 50 yılık sorun çözülmüyor. Algı yaratıyorlar. Planın detayları ortaya çıksın, tapusuzlara verilmesi gereken yerler verilmiş, tapu verilmeden böyle bir plan çıkıyor. Burayı belediye 2002, 2003 yıllarında olimpiyat köylerindeki inşaatlara yaptıkları gibi kendi yararlarına, rantlarına tasarruf etmek istiyorlar. Biz yasal yollardan, tapusuzlar olarak her türlü hukuki girişimi başlatacağız” diye konuştu

“Öncelikli çözüm tapusuzların arsalarını vermekti”

Arsa verme vaadiyle para toplandığını öne süren Eroğlu, “Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı. 5 bin 500 kişiden arsa verme vaadiyle para toplanıyor, 2 bin kişiye tapu veriliyor, 3 bin 500 kişi tapusunu alamıyor. Sonra da plan çıkarılıyor. Böyle bir şey yapılmaz. Öncelikle hakkaniyetli bir çözüm, tapusuzlarının da arsalarını vermek. Ondan sonra alanın genelinde plan çalışması yaparak herkesi tatmin edecek çözüm bulmaktı. Ama belediyeler bu yola gitmedi” şeklinde konuştu.

“Öncelikli yapılması gereken Balçova’nın mallarına sahip çıkmak”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in dün İzBB Meclis toplantısında ‘İzmir’in kronik sorunlarından biri, 50 yıllık sorunu ortak akılla çözüyoruz’ şeklinde kullandığı ifadeleri değerlendiren Eroğlu, “Tapusuz mağdurlar olarak geçen ay belediyeye yapılması gereken bir ihtarname gönderdik. Bu yapılmadığı takdirde başvuracağımız yolları da belirttik. Bunun üzerine Balçova Belediyesi’nin Meclis toplantısında AK Parti Grubu bir önerge verdi. Tapusuzların da mağduriyetinin çözümü için Büyükşehir Belediyesi’nin de elinde bulunan, Balçova Belediyesi’ne ait taşınmazların iade alınması istendi. Bu talep belediyenin CHP’li Meclis üyeleri tarafından reddedildi. Dolayısıyla burada Onur Yiğit’in öncelikle yapması gereken Balçova’nın mallarına sahip çıkmaktır. Burayı iade alıp, yeniden parselasyon yaparak tapu bekleyen arsa mağdurlarına dağıtabilirler. Bu yola başvurmasını kendisine öneriyoruz. Ama kendisi bu öneriyi neden reddetti? Madem 50 yıllık sorunu çözdüm diye düşünüyor. Balçova Belediyesi Büyükşehir’deki mallarını almaktan neden imtina ediyor, cevabını versin. Belediye Başkanı Onur Yiğit bizim randevularımıza bile cevap vermiyor. Burada Belediye’nin lehine yürüyen işler var” dedi.