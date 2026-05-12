Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştireceği İzmir ziyareti öncesi belediye memurları harekete geçti. Kamu emekçileri, emeğin mücadelesini vermek için büyük bir tepki hazırlığına girdi. Memurlar bugün de Buca Belediyesi'nde eylemlerini devam ettirdi.

"Sadece bir kalabalık değil, bir iradeyiz"

Birlik Yerel - Sen Temsilcisi Öznur Alagöz, "Değerli Buca Belediyesi emekçileri, alın teri kurumadan hakkını almak isteyen onurlu kardeşlerim. Bugün Buca Belediyesinde sadece bir kalabalık değil, bir iradeyiz. Günlerdir Masada kazanılan, imzalarla tescillenen ama ceplere girmeyen haklarımızın nöbetindeyiz. "Sosyal belediyecilik" sloganlarla değil, emekçinin evine götürdüğü ekmeğin bütünlüğüyle ölçülür. Bizler Buca’nın temizliğini yaptıran, parkını yeşerten, yollarını yapanlarız; biz yoksak Buca yok, biz yoksak hizmet yok" ifadelerini kullandı.

"Ve diyeceğiz ki Buca'nın görkemli günleri dumanlarla yok oldu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cuma günü İzmir'e gelmesi bekleniyor. Özel'in programı kapsamında memurların eylemleri de devam edecek. Eylemdeki manifestolarını açıklayan Alagöz, "Cuma günü buraya Sayın Genel Başkan Özgür Özel geliyor. Şatafatlı açılışlar, kurdele kesme törenleri elbet yapılır; ama en büyük açılış, emekçinin hakkına açılan kapıdır. Biz oraya kavga etmeye değil, "İmza namustur, hakkımızı verin" demeye gidiyoruz. İşte meydanı inletecek, sesimizi Ankara’dan duyuracak o kararlı duruşun manifestosu: Söz verdiniz, imza attınız. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) bir lütuf değil, alın terimizin hukuki karşılığıdır. Masada atılan imzalar kağıt üzerinde kalsın diye değil, emekçinin mutfağına aş olsun diye atıldı. Enflasyonun altında ezilirken, ödenmeyen her kuruşumuz her geçen gün eriyor. Bizim sabrımız tükendi, mutfaktaki yangın büyüdü. Açılışa değil, hak aramaya. Cuma günü Genel Başkan’ın huzurunda; pankartlarımızla, dövizlerimizle ve en gür sesimizle oradayız. Sadece "adalet" istiyoruz, sadece hakkımız olanı istiyoruz. Kıymetli yol arkadaşlarım. Cuma günü orada sergileyeceğimiz kitlesel duruş, birliğimizin gücüdür. Kimse bizi görmezden gelemez, kimse emeğimizi yok sayamaz. Pankartlarımızı en yükseğe kaldıracağız, sesimizi en gür şekilde çıkaracağız. Ve diyeceğiz ki Buca'nın görkemli günleri dumanlarla yok oldu" dedi.