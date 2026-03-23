Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, ihracatın geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, özel nitelikli alım heyeti programlarıyla küresel alıcıları Türk ihracatçılarıyla bir araya getirdiğini duyurdu. Bakanlık, söz konusu programlarla ihracatçı firmaların uluslararası pazarlara erişiminin kolaylaştırılmasının ve kalıcı ticari bağlantıların artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Karar vericiler Türkiye’de buluşturuluyor

Bakanlık açıklamasında, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Özel Nitelikli Alım Heyeti Programları sayesinde, doğrudan satın alma yetkisine sahip küresel karar vericilerin Türkiye’ye davet edildiği belirtildi. Bu organizasyonlarla, Türk ihracatçılarının hedef firmalarla daha etkin, sonuç odaklı ve sürdürülebilir iş ilişkileri kurmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, ihracatçıların kurumsal kapasitesinin güçlendirildiği, aynı zamanda küresel tedarik zincirlerine entegrasyonun stratejik ve sürdürülebilir bir model çerçevesinde desteklendiği vurgulandı.

Sınırlı katılımlı programlar düzenleniyor

Ticaret Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, uluslararası ve yerel zincir mağazalar, büyük ithalatçı firmalar ile önemli kamu şirket ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan sınırlı katılımlı alım heyetleri düzenleniyor. Bu programlar, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin organizasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Programların, ihracatçı firmalar ile satın alma sürecinde yetkili isimleri doğrudan aynı platformda buluşturması bakımından önem taşıdığına dikkat çekildi.

Firmalar belirli kriterlere göre seçiliyor

Bakanlık açıklamasında, programa davet edilen firmaların seçim sürecinde belirli kriterlerin esas alındığı kaydedildi. Buna göre davet edilen şirketlerin, belirli bir ciro ve ithalat hacminin üzerinde, küresel ölçekte tanınırlığa sahip ve yüksek satın alma kapasitesi bulunan firmalar arasından özenle belirlendiği aktarıldı.

Bu yöntemle, Türk ihracatçılarının yalnızca temas kurmasının değil, aynı zamanda somut iş birlikleri geliştirmesinin hedeflendiği belirtildi.

Hedef kalıcı ticari iş birlikleri

Bakanlık, özel nitelikli alım heyeti programlarının, ihracatta pazar çeşitliliğinin artırılması ve firmaların uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi açısından önemli bir araç olarak değerlendirildiğini bildirdi. Açıklamada, doğrudan alım yapabilen karar vericiler ile gerçekleştirilen temasların, ihracatçılar açısından yeni fırsatlar oluşturduğu ifade edildi.