Bayram tatilinin ardından İstanbul’da haftanın ilk iş gününe trafik yoğunluğu damga vurdu. Sabah saatlerinde etkisini artıran araç trafiği nedeniyle sürücüler D-100 Karayolu’nda ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Cevizlibağ mevkiinden Zincirlikuyu yönüne uzanan hatta uzun araç kuyrukları oluştu.

Sabah saatlerinde trafik yavaşladı

Ramazan Bayramı sonrasında mesainin yeniden başlamasıyla birlikte İstanbul’da sabah trafiği yoğunlaştı. Haftanın ilk gününde işlerine ve okullarına gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kentin ana arterlerinde yoğunlukla karşılaştı.

D-100 Karayolu’nda araç kuyrukları oluştu

Kentin en işlek güzergahlarından biri olan D-100 Karayolu’nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Özellikle Cevizlibağ mevkiinde Zincirlikuyu istikametinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda uzun kuyruklar meydana geldi.

Sürücüler trafikte zaman kaybetti

Sabah saatlerinde artan yoğunluk, toplu taşıma ve özel araç kullanıcılarını da etkiledi. Bayram sonrası normale dönüşle birlikte İstanbul genelinde birçok noktada benzer trafik manzaraları yaşanırken, sürücüler güzergahlarında zaman kaybı yaşadı.