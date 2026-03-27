Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren “kiracılara barınma desteği adı altında nakdi yardım veriliyor” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Sosyal medyadaki iddialara net yanıt

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı hesaplar üzerinden yayılan “kiracılara nakdi destek verildiği” yönündeki bilgilerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

Amaç kişisel verilere ulaşmak

Bakanlık, söz konusu paylaşımların yalnızca yanlış bilgi yaymakla kalmadığını, aynı zamanda vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeyi hedeflediğine dikkat çekti. Bu tür girişimlerde bulunan kişi veya hesaplar hakkında hukuki süreç başlatıldığı da bildirildi.

“Resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar etmeyin”

Yetkililer, sosyal yardım ve destek programlarına ilişkin doğru ve güncel bilgilerin yalnızca bakanlığın resmi internet sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacağını hatırlattı. Vatandaşların, özellikle maddi yardım içerikli paylaşımlara karşı temkinli olması gerektiği vurgulandı.