İzmir’de baharın kendini iyice hissettirmesiyle birlikte bahçe işleri de hız kazandı. Uzmanlara göre özellikle nisan ayı, bazı bitkiler için kritik bir eşik. Bu dönemde yapılan budama, hem büyümeyi hızlandırıyor hem de çiçeklenmeyi gözle görülür şekilde artırıyor.

Botanik uzmanı Craig Wilson’un paylaştığı bilgilere göre, bazı bitkiler için nisan ayı adeta son fırsat. Erken davrananların bahçesinde fark kısa sürede belli oluyor.

Mor salkım budaması dikkat istiyor

Görüntüsüyle herkesin ilgisini çeken mor salkım, nisan ayında budanabilecek bitkiler arasında yer alıyor. Ancak burada önemli bir detay var. Eğer bu bitki daha önce şubat ayında budandıysa, yeniden kesim yapılması tavsiye edilmiyor.

Aksi halde bitki zarar görebiliyor. Eğer nisan fırsatı kaçarsa, bir sonraki uygun dönem yaz ayları oluyor. Yani temmuz ve ağustos beklenmek zorunda kalınıyor.

Güller için en doğru zaman

Gül yetiştirenler için nisan ayı oldukça kritik. Havaların ısınmasıyla birlikte budama için uygun şartlar oluşuyor. Uzmanlar, bu işlemi yaparken çekinilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyor.

Kesilen dalların yerine daha güçlü sürgünler çıkıyor. Yakın aralıklı sapların kesilmesi öneriliyor. Ayrıca kesimlerin tomurcuğun biraz üzerinden ve yaklaşık 45 derecelik açıyla yapılması gerekiyor. Bu detay çoğu kişinin atladığı küçük ama önemli bir nokta.

Ortanca yaz boyu çiçek açsın diye

Ortanca bitkisi için de nisan ayı kaçırılmaması gereken bir dönem. Eğer bu süreçte budama yapılmazsa, yaz boyunca beklenen çiçeklenme performansı düşebiliyor.

Bu yüzden uzmanlar, ortancaların nisan bitmeden mutlaka budanmasını öneriyor. Küçük bir işlem gibi görünse de sonucu oldukça belirgin oluyor.

Orman asması güçlü büyüme için kesilmeli

Yaban asması olarak da bilinen orman asması, budama konusunda en net kurallardan birine sahip. Bitkinin yerden yaklaşık 25-30 santimetre yukarıdan kesilmesi gerekiyor.

Düzenli yapılan bu işlem, bitkinin daha güçlü büyümesini sağlıyor. Aynı zamanda daha yoğun çiçeklenmenin de önünü açıyor. Bu detay çoğu kişi tarafından göz ardı ediliyor ama etkisi oldukça büyük.

Elma ve armut ağaçlarında son dönem

Meyve ağaçları için nisan ayı adeta son çağrı. Özellikle elma ve armut ağaçları bu dönemde hala uyku halindeyken budama yapılabiliyor.

Eğer bu dönem kaçırılırsa ağaçlar tomurcuklanmaya başlıyor ve budama için geç kalınmış oluyor. Uzmanlar, budama sırasında ağacın tepesinin kadeh şeklinde bırakılmasını öneriyor. Bu sayede güneş ışığı ağacın her yerine ulaşabiliyor.

Küçük bir dokunuş büyük fark yaratıyor

Bahçeyle ilgilenenler için nisan ayı aslında kısa ama önemli bir zaman dilimi. Doğru zamanda yapılan budama, bitkilerin hem sağlıklı büyümesini sağlıyor hem de çiçeklenme kalitesini artırıyor.