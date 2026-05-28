Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurunda yaşanan değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, “Benzin fiyatı bugün kaç TL oldu?”, “Motorin ne kadar?”, “Akaryakıtta güncel fiyatlar nasıl?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
İzmir akaryakıt fiyatları 28 Mayıs 2026
Benzin litre fiyatı: 65.57 TL
Motorin litre fiyatı: 68.43 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL
Diğer şehirlerde fiyatlar ne durumda?
İstanbul (Avrupa yakası)
Benzin litre fiyatı: 64.32 TL
Motorin litre fiyatı: 67.05 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
İstanbul (Anadolu yakası)
Benzin litre fiyatı: 64.18 TL
Motorin litre fiyatı: 66.91 TL
LPG litre fiyatı: 33.29 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.29 TL
Motorin litre fiyatı: 68.16 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL