Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karşıyaka Belediyesi, modern dünyanın en büyük sorunlarından biri olan kontrolsüz tüketim alışkanlıklarına karşı çocuklarda erken yaşta farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Zühtü Işıl Meydanı’nda kurulan “Çocuklar İçin 2. El Pazarı”, miniklerin hem paylaşım kültürünü öğrenmesine hem de dayanışma ruhunu bizzat deneyimlemesine olanak tanıdı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte çocuklar, artık kullanmadıkları eşyaları yeni sahipleriyle buluştururken, ekonomi ve çevre bilinci konusunda hayat boyu unutamayacakları bir ders aldı.

Zühtü Işıl Meydanı dayanışma ve paylaşım merkezi oldu

Bostanlı’nın kalbi sayılan Zühtü Işıl Meydanı, Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen bu özel buluşma için rengarenk bir pazar alanına dönüştürüldü. Etkinlik kapsamında 6 ile 14 yaş grubundaki tam 130 çocuk, kendi stantlarını açarak heyecan dolu bir gün geçirdi. Miniklerin titizlikle hazırladığı tezgahlarda; ihtiyaç fazlası oyuncaklardan okunan kitaplara, kıyafetlerden okul gereçlerine kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla beğeniye sunuldu. Tüketmek yerine elindekini değerlendirmeyi seçen çocuklar, sürdürülebilir bir yaşamın kapılarını araladı.

Eğlence ve sorumluluk bilinci bir arada

Pazar alanı sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda çocukların iletişim ve sosyal becerilerini sergilediği bir şenlik alanına dönüştü. Kendi eşyalarının satışını yöneten çocuklar, sorumluluk almayı ve emeklerinin karşılığını kazanca dönüştürmeyi öğrenirken; Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif aktiviteler ise coşkuyu zirveye taşıdı. Ailelerin de yoğun destek verdiği organizasyonda, hem bütçe dostu bir alışveriş imkanı sağlandı hem de toplumsal dayanışma ağlarına yeni bir halka eklendi.

Başkan Yıldız Ünsal: "Amacımız gelecek nesillere sürdürülebilir bir bakış açısı kazandırmak"

Etkinliğin önemine dair açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sergilenen bu tablonun Karşıyaka’nın vizyonunu yansıttığını ifade etti. Çocukların emeğin değerini ve paylaşmanın huzurunu küçük yaşlarda kavramasını çok önemsediklerini belirten Başkan Ünsal, projenin sadece ekonomik bir takas değil, derin bir kültür aşılama çabası olduğunu vurguladı. Dayanışma kültürünü kentin her noktasına yaymayı hedeflediklerini söyleyen Ünsal, çocukların gelişimine doğrudan katkı sunan ve onlara çevre bilinci aşılayan bu tarz projelerin artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.

Karşıyaka modeli ile tüketim çılgınlığına dur deniliyor

Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle hayata geçirilen bu proje, Karşıyaka’da yaşayan aileler tarafından da takdirle karşılandı. "Kullanmıyorsan paylaş, atmıyorsan değerlendir" felsefesini merkeze alan belediye, çocukların zihninde geri dönüşümün ve ikinci el kullanımının önemini kalıcı hale getirmeyi başardı. Hem ekonomik hem de sosyal açıdan fark yaratan bu pazar, sadece Karşıyaka’da değil, İzmir genelinde yerel yönetimlerin çocuk odaklı projelerine ilham verecek nitelikte bir başarı hikayesi olarak kayıtlara geçti.