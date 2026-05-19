İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye yapılanmasına dair büyük bir operasyona imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla aylardır titizlikle sürdürülen teknik ve fiziki takibin sonrasında, bu sabah erken saatlerde 3 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 110 kişi gözaltına alındı.

Örgüt eğitimi vermişler

Emniyet birimlerinin elde ettiği bilgilere göre, şüpheliler resmi kaydı bulunmayan, illegal dernekler adı altında gizli merkezler kurdu.

Bu merkezlerde dersler yapan örgüt üyelerinin, özellikle küçük yaştaki çocukları hedef aldığı belirlendi. Çocukların beyinlerini DEAŞ’ın örgüt ideolojisiyle yıkamaya çalışan ve onlara örgütsel propaganda yapan kişilen, gerçekleştirilen baskınlarla suçüstü yakalandı.

Kitap bahanesiyle cezaevindeki örgüt üyelerine para göndermişler

Polisin derinlemesine yaptığı incelemelerde, bu yapının yalnızca eğitimle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda büyük bir para trafiğini yönettiği de belirlendi.

Şüphelilerin, örgüt sempatizanlarından topladıkları paraların dışında kitap ve dergi satışı adı altında gelir elde ettikleri tespit edildi.

Toplanan bu paraların, cezaevinde bulunan DEAŞ hükümlülerine ve ailelerine lojistik destek sağlamak için kullanıldığı öğrenildi.

Adreslerden yasaklı yayınlar çıktı

Şafak vakti koordineli şekilde girilen adreslerde yapılan kapsamlı aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Polis ekipleri ev ve dernek binalarında;

4 adet tüfek,

Tüfeklere ait 90 adet kartuş,

Çok sayıda toplatılma kararı bulunan yasaklı yayın ve örgütsel doküman,

Örgütün dijital arşivini barındıran bilgisayar ve telefon gibi materyallere el koydu.

110 şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan 110 şüpheli, sorgulanmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin ifade işlemleri devam ederken, operasyonun arka planına ve bağlantılarına yönelik geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.