Son Mühür- İstanbul’un önemli kültür sanat merkezlerinden Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de sahnelenen “Baharın Gözyaşları”, yoğun katılımla dikkat çekti. Sanat camiasından birçok isim ve basın mensuplarının takip ettiği gecede salon tamamen doldu.

Gösterim boyunca izleyicilerin sahneye kilitlendiği gözlemlenirken, oyuna olan ilgi sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağının sinyallerini verdi.

Duygusal derinliğiyle öne çıkan hikaye

“Baharın Gözyaşları”, insan hayatının en kırılgan anlarını sahneye taşıyarak izleyiciyi derin bir iç yolculuğa çıkardı.

Kayıplar, acılar ve yeniden doğuş temaları etrafında şekillenen oyun; dramatik yapısı, güçlü metni ve etkileyici anlatımıyla salonda yoğun bir duygu atmosferi yarattı.

Sahne geçişleri, ışık kullanımı ve müzik seçimleri ise oyunun atmosferini güçlendirerek izleyiciyi hikayenin içine çekmeyi başardı.

Habib Aytekin performansıyla geceye damga vurdu

Başrol oyuncusu Habib Aytekin, sahnedeki enerjisi ve karaktere kattığı derinlikle izleyicilerden tam not aldı. Canlandırdığı karakteri adeta yaşayan Aytekin, doğal oyunculuğu ve sahne hakimiyetiyle profesyonel tiyatro oyuncularına meydan okuyan bir performans sergiledi. Her sahnede duyguyu izleyiciye güçlü bir şekilde geçiren oyuncu, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Dakikalarca ayakta alkışlandı

Oyun boyunca salonda hâkim olan sessizlik, izleyicinin hikayeye olan yoğun ilgisini ortaya koydu. Duygusal sahnelerde gözyaşlarını tutamayan seyirciler, finalde ise oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı. Özellikle final sahnesi, gecenin en çarpıcı anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

“Sahne benim kalbim”

Gösterim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Habib Aytekin, tiyatroya olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Magazin benim mesleğim ama sahne benim kalbim. ‘Baharın Gözyaşları’ benim için çok özel bir proje. İzleyiciyle kurduğumuz bağ, bütün yorgunluğa değiyor.”