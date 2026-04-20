Nisan ayının son günlerini dolu dolu geçirmek isteyenler için müzikten tiyatroya, eğlenceden kişisel gelişime kadar haftalık planın burada!

KONSERLER VE CANLI MÜZİK

Popüler Sahne:

• Madrigal: 24 Nisan Cuma @ SoldOut Performance Hall

• Kalben: 24 Nisan Cuma @ Ooze Venue

• Merve Özbey: 24 Nisan Cuma @ Yeni Cabaret İzmir

• Hüsnü Arkan: 25 Nisan Cumartesi @ Skaff PSM Alsancak

• Seksendört: 25 Nisan Cumartesi @ Ooze Venue

• Lin Pesto: 29 Nisan Çarşamba @ SoldOut Performance Hall

• Zakkum: 30 Nisan Perşembe @ SoldOut Performance Hall

Türk Müziğinin Ustaları Geçidi

Nisan ayının son haftasında nostalji rüzgarları İzmir'de esecek. Arabesk ve Türk Sanat Müziği'nin dev isimleri sevenleriyle buluşuyor:

• Gülden Karaböcek - Bir Arabesk Rüya: 26 Nisan Pazar akşamı Deniz Baykal Kültür Merkezi sahnesinde. Unutulmaz şarkılarıyla izleyicileri geçmişe götürecek.

• Mustafa Keser Sizlerle: 25 Nisan Cumartesi gecesi Karşıyaka Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda. Kendine has üslubu ve geniş repertuvarıyla tam bir müzik ziyafeti sunacak.

Konsept Geceler & Festivaller:

• Candles and Echoes (Mum Işığında Konser): 24 Nisan @ Aziz Vukolos Kilisesi

• 2000's Night İzmir: 23 Nisan Perşembe @ Scarlet Alsancak

• Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 25 Nisan Cumartesi @ Cliff Venue

• Balkan Chaos Party: 25 Nisan Cumartesi @ Hayal Kahvesi İzmir

TİYATRO VE SAHNE SANATLARI

Öne Çıkan Oyunlar:

• Kürk Mantolu Madonna: 28 Nisan @ Deniz Baykal KM / 30 Nisan @ Urla Hakan Çeken KM

• Dönüşüm-Samsa: 25 Nisan @ İzmir Nazım Hikmet KM

• Şeyh Bedreddin Destanı: 28 Nisan Salı @ İzmir Nazım Hikmet KM

• Kaç Zamparalık Gece: 30 Nisan Perşembe @ Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

• Düello (İnsan vs. ChatGPT): 25 Nisan Cumartesi @ Tiyatrohane

Müzikal & Komedi:

• Bir Şehnaz Oyun (Müzikal Komedi): 26 Nisan Pazar @ E.Ü. Konak AKM

• Hacivat ve Karagöz (Çocuk Tiyatrosu): 26 Nisan Pazar @ Maske Sanat Tiyatro

STAND-UP VE İNTERAKTİF ŞOVLAR

• Okan Bayülgen - Sahne Bu Kez Çok Başka: 27 Nisan Pazartesi @ İstinyeArt

• Baturay Özdemir: 28-29 Nisan @ İstinyeArt & Bostanlı Suat Taşer

• Anlatanadam: 29 Nisan Çarşamba @ İzmir Performance Hall

• Eser Yenenler ile İtiraf Et: 25 Nisan @ Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi

• Açık Mikrofon Stand-Up Geceleri: İzmir Performance Hall, Sardunya Alsancak ve Küt İzmir’de hafta boyunca farklı oturumlar.

ATÖLYE VE WORKSHOPLAR

Mutfak Sanatları:

• Sushi Workshop: 26 Nisan @ TCA İzmir / 30 Nisan @ veMekan

• Gin Cocktails Workshop: 25 Nisan Cumartesi @ Community Hub

• Deniz Mahsulleri Workshop: 25 Nisan Cumartesi @ veMekan

• Cookie Workshop: 25 Nisan Cumartesi @ Sosyal Sanathane Bostanlı

Yaratıcılık & Hobi:

• Parfüm Workshop: 25 Nisan @ Sosyal Sanathane (Alsancak & Bostanlı)

• Tuvale Akrilik Resim: 26 Nisan Pazar @ Çiftekavrulmuş Atölye

• Punch Workshop: 25 Nisan @ Çiftekavrulmuş Atölye

• Suluboya Atölyesi (Vintage Beetle): 30 Nisan Perşembe @ BonVivant Alsancak

Ruh ve Beden:

• Müzede Yoga: 25 Nisan Cumartesi @ Bademler Sanat Köyü

• Yin Yoga & Sound Healing: 26 Nisan Pazar @ Gaja Yoga İzmir

TEMATİK GECELER VE KULÜPLER

• Quiz Night (Harry Potter): 29 Nisan Çarşamba @ Kronos Cafe

• Quiz Night (HIMYM): 24 Nisan Cuma @ Cafe Marsyas

• Parlons Felsefe Kulübü: 29 Nisan Çarşamba @ Parlons Cafe Patisserie

• İzmir Kafası Game Night: 22 & 29 Nisan @ Old Pal Pub

• Vampir Köylü Oyunu: 27 Nisan Pazartesi @ Maske Sanat Tiyatro

Nisan 2026’nın En Çok Satanları Belli Oldu!

Nisan ayının ilk yarısında Türkiye’nin okuma haritası şekillendi. Edebiyatseverler bu ay hem yerli ustaların yeni eserlerine hem de dünya edebiyatının ödüllü kalemlerine yoğun ilgi gösterdi. İşte raflarda en çok elden ele dolaşan o kitaplar!

Edebiyatın Devleri Zirveyi Bırakmıyor

Nisan 2026 verilerine göre, Türk edebiyatının güçlü kalemleri listelerin en üst sıralarında yer alıyor. Ayfer Tunç, Annemin Uyurgezer Geceleri ile okurları yine derin bir aile ve hafıza yolculuğuna çıkarırken; Zülfü Livaneli, merakla beklenen yeni eseri Bekle Beni ile rafların en çok tercih edilenleri arasında. Buket Uzuner ise Kız Neşesi ile baharın enerjisini edebiyata taşıyarak listelere hızlı bir giriş yaptı.

Dünya Edebiyatında "Hamnet" Rüzgârı

Yabancı kurgu kategorisinde ise Maggie O'Farrell’ın büyük ses getiren eseri Hamnet, Nisan ayının açık ara en çok satan yabancı romanı oldu. Onu, insan doğasını sorgulatan zamansız klasik Algernon'a Çiçekler ve polisiye tutkunlarının vazgeçilmezi Alice Feeney imzalı Taş Kâğıt Makas takip ediyor.

Tarih ve Biyografiye "Ortaylı" Damgası

İnceleme ve biyografi kategorisinde ise tanıdık bir soyadı zirveyi parsellemiş durumda. İlber Ortaylı’nın rehber niteliğindeki eseri Bir Ömür Nasıl Yaşanır? popülerliğini korurken, ailesinin köklerine ışık tutan Nuriye Ortaylı imzalı Annem Şefika, okurlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Nisan 2026’nın Öne Çıkan Kitap Listesi

• Annemin Uyurgezer Geceleri – Ayfer Tunç

• Bekle Beni – Zülfü Livaneli

• Hamnet – Maggie O'Farrell

• Bir Ömür Nasıl Yaşanır? – İlber Ortaylı

• Kız Neşesi – Buket Uzuner

• Annem Şefika – Nuriye Ortaylı

• Bahçıvan ve Ölüm – Georgi Gospodinov

• Algernon'a Çiçekler – Daniel Keyes

• İmkansız Coğrafyalar – Coşkun Aral

• Taş Kâğıt Makas – Alice Feeney

Vizyonun Devleri: Gişe Rekorları Kırılıyor!

Bu ay sinemalarda tam bir "devlerin savaşı" yaşanıyor. Gişenin zirvesinde her yaştan izleyiciyi yakalayan Süper Mario Galaksi Filmi liderliğini koruyor.

• Korku Tutkunlarına Müjde: Merakla beklenen Çığlık 7 ve Sony Pictures imzalı 28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı, gerilim dozunu en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar fragmanıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

• Kahkaha ve Dram: Robert De Niro ve Ben Stiller’a Ariana Grande’nin eşlik ettiği Zor Baba 4 (Meet the Parents 4) ayın en iddialı komedisi. Edebiyat uyarlaması sevenler için ise dram-romantik türündeki Hamnet mutlak bir tercih.

• Yerli Yapımlar: Paribu Cineverse Optimum gibi salonlarda Kurtuluş ve Çatlı gibi yerli yapımlar izleyiciyle buluşuyor.

Nostalji ve Sanat: Karaca Sineması (Alsancak)

Bağımsız sinemanın İzmir’deki kalbi Konak Alsancak'taki Karaca, Nisan sonunda izleyicileri kült yapımlarla buluşturuyor:

• Apocalypse Now (Final Cut): 23 Nisan Perşembe (Efsaneyi dev ekranda izleyin!)

• Sil Baştan (Eternal Sunshine): 24 Nisan Cuma

• Aftersun: 26 Nisan Pazar

• Gelecek Program: Merakla beklenen Şeytan Marka Giyer 2, 1 Mayıs’tan itibaren vizyonda olacak.

İzmir’de Ücretsiz Sinema Keyfi: Elhamra Sahnesi

Konak Elhamra Sahnesi, Nisan ayında her Pazar günü belgesel ve sanat filmi tutkunlarını ücretsiz ağırlıyor.

• 26 Nisan Pazar: Kum Taneleri