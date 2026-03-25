Dünya çapında milyonlarca hayrana sahip olan Harry Potter, televizyon dizisi olarak yeniden ekranlara taşınıyor. HBO ve Max iş birliğiyle hazırlanan projede ilk resmi görsel paylaşılırken, dizinin yayın tarihi ve detayları da gündeme geldi.

Her kitap ayrı sezon: Daha derin bir anlatım

Yeni uyarlama, serinin yaratıcısı J.K. Rowling’in yönetici yapımcı olarak yer aldığı iddialı bir proje olarak öne çıkıyor. Yapımda, yedi kitabın her birinin ayrı bir sezon olarak işleneceği ve hikâyenin çok daha detaylı bir şekilde anlatılacağı belirtiliyor.

Casey Bloys daha önce yaptığı açıklamada, dizinin izleyicilere kitaplara “derinlemesine dalış” imkânı sunacağını ifade etmişti.

Yayın tarihi için gözler 2027’de

Dizinin ne zaman yayınlanacağına ilişkin resmi bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre dev bütçeli yapımın 2027 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Orijinal seriden destek: Daniel Radcliffe konuştu

Orijinal film serisinde Harry Potter karakterine hayat veren Daniel Radcliffe, yeni projeye destek verdiğini açıkladı. Radcliffe, dizide başrolü üstlenecek genç oyuncu Dominic McLaughlin için iyi dileklerini ileterek projeyi heyecanla takip ettiğini belirtti.

İlk görsel paylaşıldı: Hogwarts atmosferi geri dönüyor

HBO, 24 Mart 2026’da diziden ilk resmi kareyi yayınladı. Paylaşılan görüntüde Dominic McLaughlin, Hogwarts’ta Gryffindor peleriniyle süpürge tutarken görülüyor. Karla kaplı sahne ve arka plandaki öğrenciler, dizinin atmosferine dair ilk ipuçlarını verdi.

Yeni tanıtımlar yolda mı?

HBO’nun sosyal medya paylaşımında yer alan “Yarın” ifadesi, izleyiciler arasında yeni fragman ya da ek tanıtımların kısa süre içinde gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Beklenti büyük: Efsane yeniden doğuyor

Sekiz filmle beyaz perdeye taşınan Harry Potter evreni, bu kez dizi formatıyla çok daha kapsamlı bir anlatım sunmaya hazırlanıyor. Hayranlar, hem sadık bir uyarlama hem de zenginleştirilmiş bir hikâye deneyimi için geri sayıma başladı.