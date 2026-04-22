Son Mühür- Tiyatronun emektar isimlerinden Müjdat Gezen, 4 bin liraya satın aldığı bilete rağmen sahneyi göremediğini söyleyerek itiraz eden bir kadın seyirci sonrası Gırgıriye oyununu iptal etti.

3 bin 500 seyirciyi hayal kırıklığına uğratan tartışma ve iptal kararı sonrası 82 yaşındaki Müjdat Gezen fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Gezen'in son durumunu gösteren bir paylaşımda bulunan Gülben Ergen, sanatçının durumunun taburcu olduğunu ve yarın akşam yeniden sahnede olacağını duyurdu.

Ticari heveslerine meze yaptınız...

Müjdat Gezen'in iptal kararını değerlendiren gazeteci yazar Şamil Tayyar, Gezen'in 6 Şubat depremleri sonrası bile oyunu iptal etmediğini hatırlattı.

''Kahramanmaraş’taki elim hadisenin tüm ülkeyi yasa boğduğu süreçte gırgır şamata dolu müzikali ertelemeyenler, bir izleyicinin ‘göremiyoruz’ tepkisi üzerine iptal etti'' diyen Tayyar,

''4 bin liraya sattıkları koltuğun yerine plastik tabure koydular, salonun kapasitesi üzerinde satış yaptılar, ‘yasımız var, birkaç gün ertelesek’ diyenlerle dalga geçtiler, aldatıldığını düşünen izleyiciler tepki gösterince ayılıp bayıldılar.

Kahramanmaraş okul saldırısı...



9 gencimizin ve 1 öğretmenimizin acısını yüreklerinde hissetmediler, toplumun duygularını ticari heveslerine utanmadan sıkılmadan meze yaptılar.

Yeri geldiğinde mangalda kül bırakmazlar, gündemdeki cinayet veya şiddet olaylarında duyar kasarlar.

Utanmazlar.

Azıcık empati yapabilseydiniz acılara saygı duyar, gırgırınızı üç beş gün ertelerdiniz.

Ticari hevesiniz kursağınızda kalsın'' ifadesiyle Müjdat Gezen'in iptal kararına olan tepkisini dile getirdi.