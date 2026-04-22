Gırgıriye müzikalinde neler yaşandı sorusu bugün sanat camiasının gündemindeki en önemli başlıklardan biri haline geldi. 21 Nisan akşamı saat 20.30'da başlayan gösteri sırasında salondan sahneye çıkan bir izleyicinin Müjdat Gezen ile tartışmaya girmesi, oyunun yarıda kesilmesine yol açtı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alan ekip oyunun ortasında beklenmedik bir seyirci müdahalesiyle karşılaştı. Salondaki bir kadın izleyici sahneyi iyi göremediğini söyleyerek yerinden kalktı ve sahnenin önüne kadar yürüdü. Bu hareket salonda kısa sürede gerginliğe dönüştü. Müjdat Gezen izleyiciyi sakinleştirmeye çalışarak kendisini ön sıralara alabileceklerini belirtti. Ancak tartışma bu açıklamaya rağmen devam etti. Gerginliğin tırmanması üzerine Gezen fenalaştı ve gösteri durdurulmak zorunda kalındı.

Müjdat Gezen'in sağlık durumu nasıl?

Olayın ardından hızla hastaneye sevk edilen usta sanatçı tedavi altına alındı. Kısa bir süre sonra taburcu edilen Gezen'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre Gezen'in önümüzdeki gösterilerde sahnedeki yerini yeniden alması bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş ise yaşananların perde arkasını sosyal medya hesabından detaylarıyla paylaştı.

Gırgıriye Tiyatro Ekibi'nden açıklama geldi

Ekip olayın ardından kamuoyuna yazılı bir bildiri sundu. Açıklamada sahneyi net göremediğini söyleyen izleyicinin Müjdat Gezen ile doğrudan tartışmaya girmesi sonucu sahne düzeninin bozulduğu aktarıldı. Sanatçının rahatsızlanması üzerine hem onun sağlığı hem de seyirci güvenliği gözetilerek gösterinin ertelendiği belirtildi.

Provokasyon iddiası gündemde

Tiyatro ekibi açıklamasında olayın basit bir aksaklık boyutunu aşan bir provokasyon ihtimalini gündeme taşıdığını vurguladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü ve sürecin titizlikle takip edildiği ifade edildi. Sahne ile seyirci arasındaki karşılıklı saygı sınırının ihlal edildiğini belirten ekip, bu durumun sadece sahnedeki akışı değil tüm salondaki izleyicilerin deneyimini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

Gırgıriye müzikali seyircisinden özür mesajı

Ekip, başta o akşam salonda bulunan izleyiciler olmak üzere tüm sanatseverlerden özür diledi. Oyunun yeni tarihine ilişkin bilgilendirmenin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı açıklamada yer aldı. Kadrosunda Müjdat Gezen ve Perran Kutman gibi usta isimlerin bulunduğu müzikal, okul saldırılarının yaşandığı döneme denk geldiği için zaten tartışma konusu olmuştu. Yaşanan bu son olayla birlikte gösteri farklı bir boyut kazanmış oldu.