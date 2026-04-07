Teklifin yasalaşması halinde çalışan aileler için önemli bir dönüm noktası yaşanacak. Özellikle babalık izni süresi ve analık izni süresi konusundaki yenilikler kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. Peki yeni düzenlemeyle neler değişecek?

Babalık izni kaç gün olacak?

Mevcut yasaya göre eşi doğum yapan işçilere verilen ücretli izin süresi 5 gün olarak uygulanıyor. Yeni kanun teklifiyle birlikte bu süre 10 güne yükseltilecek. Ayrıca bir veya birden fazla çocuğa koruyucu aile olarak bakan memurlar da çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren talep etmeleri halinde 10 günlük izin hakkından yararlanabilecek.

Doğum izni 24 hafta mı olacak?

Kadın çalışanlar için geçerli olan 16 haftalık analık izni süresi yeni düzenlemeyle 24 haftaya çıkarılıyor. Böylece annelere doğum sonrası süreçte 8 hafta daha ek izin tanınmış olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut analık izni süresi dolmuş ancak 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan kadınlar da talepleri doğrultusunda ek 8 haftalık izin kullanabilecek.

Kanun teklifi meclisten geçti mi?

Doğum izni ve babalık izni artışını içeren kanun teklifi henüz yasalaşmış değil. TBMM Genel Kurulu düzenlemenin görüşmelerine 7 Nisan 2026 Salı günü başlıyor. Siyasi partilerin ortak mutabakatıyla teklifin bu hafta içinde kabul edilmesi öngörülüyor.

Kanun teklifinde başka hangi düzenlemeler var?

Teklif yalnızca izin sürelerini kapsamıyor. Çocuk güvenliğine yönelik önemli maddeler de yer alıyor. Buna göre sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama gibi gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Oyun platformları ise usulüne uygun şekilde derecelendirilmemiş oyunları yayınlayamayacak. Bunların yanı sıra yeterli geliri bulunmayan kadınlara ve çocuklara hiçbir kesinti yapılmadan net harçlık verilmesi de düzenleniyor. Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın kendi aileleri yanında desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılması da teklifin öne çıkan maddeleri arasında yer alıyor.