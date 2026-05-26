İzmir’in sahil ilçelerinden Güzelbahçe’de sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Emniyet güçlerinin belediye binası ve belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı baskınlar neticesinde toplam 7 kişi yakalandı. Siyasi kulisleri sarsan bu gelişmenin ardından vatandaşlar, "Güzelbahçe Belediyesi neden basıldı?" ve "Gözaltına alınan meclis üyeleri kimler?" sorularının yanıtını merak ediyor. Soruşturmanın detayları ve gözaltındaki isimlerin tam listesi netleşti.

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ OPERASYONUNDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyete götürülen isimlerin kimlikleri ve belediyedeki görevleri belli oldu. Aralarında mevcut başkan, eski başkan ve imar müdürünün de yer aldığı gözaltı listesi şu şekilde:

Mustafa Günay - Güzelbahçe Belediye Başkanı

Nermin Günay - Belediye Başkanı'nın eşi

Özdem Mustafa İnce - Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı

Özgür Bayraktar - İmar ve Şehircilik Müdürü

Gizem Göçtü - Belediye Meclis Üyesi

Sezgin Kuş - Belediye Meclis Üyesi

Şamil Göçtü - MİRYA Grup Yetkilisi

Şüphelilerin emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri kesintisiz devam ediyor.

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİNE OPERASYON NEDEN YAPILDI?

Güzelbahçe Belediyesine düzenlenen operasyonun arkasındaki hukuki gerekçe de netlik kazandı. Soruşturmanın ilçe genelindeki imar usulsüzlükleri, kaçak yapılara göz yumma ve usulsüz ruhsatlandırma iddiaları üzerine başlatıldığı öğrenildi. Emniyet ve adliye birimlerinin usulsüzlük iddialarına yönelik başlattığı delil toplama faaliyetleri titizlikle sürüyor.

GÜZELBAHÇE NÜFUSU VE SEÇİM SONUÇLARI

Yaklaşık 39 bin 474 kişinin yaşadığı ve özellikle Yelki ile Yalı mahallelerinin yoğun nüfusa sahip olduğu Güzelbahçe, İzmir'in en gözde yerleşim yerleri arasında yer alıyor. Son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) yüzde 49.83 oy oranıyla birinci çıktığı ilçede yaşanan bu hukuki süreç, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.