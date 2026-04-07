Kura çekilişi TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Hak sahipleri isim ve TC kimlik numarası bilgileri aracılığıyla sonuçlarını anlık olarak takip etti. Peki Mersin TOKİ kura sonuçları listesinde kimler var? İşte tüm detaylar...

Mersin TOKİ projesi hangi ilçeleri kapsıyor?

Mersin TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi, Mezitli ilçesinin Bozön Mahallesi ile Yenişehir ilçesinin Çavak Mahallesi'nde iki ayrı etap halinde hayata geçiriliyor. Projede 2+1 tipinde 83 konut ve 3+1 tipinde 22 konut olmak üzere toplamda 105 adet daire yer alıyor. Konutlar yüzde 10 peşinat ile satışa sunulurken kalan borç 240 ay vadeyle taksitlendirilecek. Bazı etaplarda teslim süresinin 48 ayı bulacağı öngörülüyor.

Mersin TOKİ kura çekilişinde hangi kategoriler yer aldı?

Çekilişte dört farklı başvuru kategorisi bulunuyor. Şehit ailesi kategorisinde 54 kişi, Kıbrıs ve Kore gazisi kategorisinde 15 kişi, engelli kategorisinde 81 kişi ve emekli kategorisinde yüzlerce vatandaş listeye girdi. Kura sıralaması banka başvuru numarası üzerinden yapıldı ve her hak sahibine konut ataması otomatik olarak gerçekleştirildi.

Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numaralarıyla sorgulama yapabiliyor. Ayrıca çekilişin canlı yayın kaydı TOKİ'nin YouTube kanalında yeniden izlenebilir durumda. Hak sahiplerinin sözleşme imzalama süreçleri ve peşinat ödeme tarihleri önümüzdeki günlerde ayrıca duyurulacak.

TOKİ Mersin konutları ne zaman teslim edilecek?

Mezitli Bozön ve Yenişehir Çavak mahallelerindeki projelerin teslim tarihleri etaplara göre farklılık gösteriyor. İlk etap konutlarının 48 ay içinde sahiplerine teslim edilmesi planlanırken ikinci etap için sürecin biraz daha uzayabileceği belirtiliyor. TOKİ yetkilileri inşaat çalışmalarının takvime uygun şekilde ilerlediğini açıkladı.