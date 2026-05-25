Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Evlerde bayram temizliği ve mutfak alışverişi hareketliliği tam gaz sürüyor. Vatandaşlar eksik listesini tamamlamak için marketlerin yolunu tutarken, zincir marketler de bayram dönemi için çalışma takvimlerini tek tek duyurdu. Diyanet'in takvimine göre bu yıl Arefe günü 26 Mayıs Salı, bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba. Peki bu süreçte marketler nasıl çalışacak?

Bugün alışveriş yapacaklar için kısıtlama yok

Haftanın ilk günü olan 25 Mayıs Pazartesi yani bugün, tüm zincir ve yerel marketler normal çalışma düzenini sürdürüyor. Bugün reyonlar eksiksiz hizmet veriyor ve herhangi bir saat kısıtlaması uygulanmıyor. Kapılar sabah 09.00'da açılıyor, akşam ise bölgesine göre 21.00 veya 22.00'ye kadar açık kalıyor.

Arefe günü kapılar erken kapanmayacak

Resmi tatil Arefe günü öğleden sonra başlasa bile, marketler vatandaşın mağdur olmaması için geri adım atmadı. 26 Mayıs Salı günü A101, BİM, ŞOK, Migros ve File dahil tüm büyük market zincirleri tam gün mesai yapıyor. Vatandaşlar Salı günü akşam her zamanki kapanış saatine kadar rahatça alışverişini tamamlar.

Bayramın ilk günü hangi marketler tamamen kapalı?

Bayramın başlamasıyla birlikte zincir marketlerin yolları ayrılıyor. Her markanın politikası bu yıl oldukça farklı.

BİM: Bayramın 1. ve 2. günü (27-28 Mayıs) kapılarını tamamen kapatıyor. Şubeler üçüncü gün olan 29 Mayıs Cuma sabahı 09.00'da yeniden açılıyor.

A101: Bayramın ilk günü kapalı kalmayı tercih ediyor. İkinci gün olan 28 Mayıs Perşembe sabahı itibarıyla normal çalışma düzenine dönüyor.

File Market: BİM gibi ilk iki gün dinlenmeyi seçenlerden. File şubeleri bayramın 3. günü kapılarını müşterilerine açıyor.

Şok ve Migros bayramda da rafları boş bırakmıyor

İlk gün tamamen kapanan marketlerin aksine, ŞOK ve Migros bayramda da hizmet vermeye devam edecek.

ŞOK Market: Bayramın ilk günü genel olarak öğle saatlerinde (12.00 - 13.00 arası) kapılarını açıyor. Fakat bazı bölgelerdeki şubelerin ilk gün kapalı kalıp ikinci gün açılma ihtimali var. Diğer günler ise normal mesai işliyor.

Migros: Bayram boyunca kesintisiz açık. Sadece ilk gün çalışanların bayramlaşabilmesi için açılış saati 13.00'e çekildi. Kapanış ise yine 22.00'de yapılıyor. Bayramın diğer günlerinde ise saatler normale dönüyor.

Küçük bir hatırlatma: Alışveriş merkezleri (AVM) içindeki market şubeleri veya yazlık, turistik yerlerdeki mağazalar bu saatlerin dışına çıkıyor. Kapıda kalmamak adına mahallenizdeki şubenin camına asılan çalışma duyurusuna da göz atmayı unutmayın.