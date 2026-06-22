Kusura bakmayın ama... Uluslararası şöhrete sahip(!) Milli Takım’ın İtalyan hocası Montella... Şu son Dünya Kupası’nda... Yaşadığı ve yaşattığı... Topu topu iki hüzünlendiren maçtan sonra... Bakın neler demiş: “İki maçta 65 şut attık, topla oynamayı söylemiyorum bile... Kader bizden yana değildi...”

Yok artık!

Topu topu iki maç ve yaşadığımız “acı finale” bakar mısınız?

"Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna!”

*

Milli formanın (*)kaderi böyle mi olacaktı?

Evet, böyle olacaktı!

Çünkü...

Topu topu iki adet “90 dakika” içinde...

Döküldük... Saçıldık... Bittik... Kahrolduk...

Neden?

Cevabı

Milli Takım’ın hocası Montella’da...

Üstelik...

“Dört kelimelik” ve eşi, benzeri olmayan bir savunmayla...

Bi’kez daha hatırlatalım:

“Kader bizden yana değildi!”

Biraz daha açalım mevzuyu:

Hani...

Çıkmışız gurbete!

Hiç olmazsa(!) O iki maç için “kahve falına baktırsaydık” keşke...

Bu kadar olur yani...

*

Bilir misiniz?

Bu güzel memlekette yaşamaya başlayan her yabancı...

Önce bizim “inandıklarımızı” öğrenmeye gayret gösterir...

Kimse yanlış anlamasın!

Mesela...

Sık sık dilimizden düşmeyen...

“Kader” yakıştırmasının tam karşılığı şöyle aslında:

Toplumumuzda her olumsuzluğa "kader" denmesinin temelinde...

Sorumluluktan kaçma...

Çaresizlik hissi ve teveccüh kültürü yatar...

Kontrol edemediğimiz veya...

Değiştirmekte zorlandığımız olayların stresinden kurtulmak ve...

Acıları hafifletmek için “kader” kavramı...

Bir “psikolojik sığınak” mekanizması olarak kullanılır...

Azıcık düşünün, hak veereceksiniz!

Çünkü...

İnancımıza göre “kader”...

Yaratıcı'nın sınırsız ilmi ve iradesiyle her şeyi...

Bir ölçü ve düzen içinde yaratmasını ifade eder...

*

Ve yine inancımıza göre...

“Kader kavramı” iki ana başlıkta önümüze geliyor!

İnsanın İradesi Dışındakiler (Izdırari): Anne, baba, cinsiyet, doğduğu yer ve göz rengi gibi kişinin kendi seçimine bağlı olmayan durumlar...

İnsanın İradesine Bağlı Olanlar (İhtiyari): İnsanın kendi aklı ve hür iradesiyle seçtiği, seçimlerinden dolayı sorumlu tutulduğu davranışlar...

*

Dünya Kupası’ndaki halimizi bi’kez daha gözünüzün önüne getirin...

Sizce...

Bizim aslanlar yeterince “istekli” miydi acaba?

Çıkışa yürürken başlarının...

Nasıl öne eğik olduğunu hepimiz gördük; üzüldük...

Belli ki...

O görüntüler...

“Yıllarca unutulmayacak; izi hayallerimizde kalacak!”

*

Kadere inanmak...

Hayatın getirdiği zorluklar karşısında iç huzuru sağlamak...

Teslimiyet açısından yararlıdır...

Ancak bu inancın, kişiyi tembelliğe sürükleyen...

Bir "boyun eğiş" olarak değil...

Elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra...

Sonuca rıza gösterme şeklinde anlaşılması doğrudur...

*

“Kader”i, azıcık bi’kenara bırarakalım...

O’nun yerine...

Tevekkül’e elimizi uzatalım...

Nedir “Tevekkül”?

Sizin... Bizim... Hepimizin...

Bir hedefe ulaşmak için elimizden gelen tüm çabayı göstererek...

Sonucu Allah'a bırakması olarak kabul edilir...

Tarihin derinlerinden unutulmaz şahane bir örnek ile...

Bitiriyoruz...

Tarihten bir yaprağın anlattıklarıyla:

“Geldim, gördüm, yendim" (Latince: Veni, vidi, vici) sözü...

Roma İmparatorluğu'nun kurucusu...

Ünlü general ve diktatör Julius Caesar'a (Jül Sezar) aittir...

Sezar bu sözü, “M.Ö. 47” yılında...

Günümüz Türkiye sınırları içinde yer alan...

Tokat'ın Zile ilçesinde (antik adıyla Zela) yapılan...

Zela Savaşı’nı kazandıktan sonra zaferini Roma Senatosu'na bildirmek için söylemiştir... (Kıssadan hisse)

Nokta...

Hamiş: “Vincenzo Montella, İtalyan teknik direktör ve eski millî futbolcu... 2023'ten beri Türkiye millî futbol takımını çalıştırıyor...”

Sonsöz: Sepp Herberger (1897-1977), Almanya millî futbol takımını 30 yıl çalıştıran efsanevi futbolcu ve teknik direktör... En büyük başarısı, favori gösterilmedikleri 1954 Dünya Kupası finalinde dönemin yıldız takımı Macaristan'ı yenerek Batı Almanya'ya ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı...