Gelişen gıda teknolojileriyle birlikte büyüyen endüstriyel böcek yetiştiriciliği, küresel ölçekte yeni bir gelir alanı oluşturdu. Hamam böceği, un kurdu ve cırcır böceği gibi türlerin kontrollü tesislerde üretilmesi, hayvan yemi ve tarım sektörüne yüksek proteinli hammadde sağlarken işletmelere de dikkat çekici kazançlar sunuyor. Düşük üretim maliyetleri, hızlı üreme döngüsü ve sürdürülebilir üretim modeli, bu alanın son yıllarda öne çıkmasında etkili oldu.

Hamam böceği üretimi farklı sektörlere hammadde sağlıyor

Endüstriyel böcek yetiştiriciliğinde en yaygın türler arasında un kurdu, cırcır böceği ve belirli hamam böceği türleri yer alıyor. Dikey tarım sistemleriyle üretimi yapılan böceklerden yüksek proteinli yem hammaddesi elde ediliyor. Ürünler egzotik evcil hayvanlardan balık çiftliklerine, kümes hayvanlarından gıda sanayisine kadar geniş bir kullanım alanına sahip bulunuyor.

Geleneksel hayvancılığa kıyasla çok daha az su ve üretim alanına ihtiyaç duyulması, sektörün en büyük avantajları arasında gösteriliyor. Kontrollü üretim sayesinde verimlilik artarken, kaynak tüketimi de önemli ölçüde düşüyor.

Böcek atıkları organik gübre olarak satılıyor

Üretim sürecinde yalnızca böceklerden elde edilen protein değil, ortaya çıkan yan ürünler de ekonomik değere dönüşüyor. Böcek dışkısından elde edilen ve "frass" adı verilen organik madde, yüksek besin değerine sahip gübre olarak tarım sektöründe kullanılıyor.

Bu ürün, kimyasal gübrelere alternatif arayan üreticilerin ilgisini çekerken, endüstriyel böcek çiftliklerinin gelir kalemlerini de çeşitlendiriyor. Böylece üretim sürecinde oluşan atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Yıllık ciro milyon dolar seviyesine çıkıyor

Sektörde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelerin yıllık cirolarının 500 bin ile 2 milyon dolar arasında değiştiği belirtiliyor. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 23 milyon 788 bin lira ile 95 milyon 154 bin liraya karşılık geliyor.

Balık çiftlikleri ve kümes hayvanları için tonlarca böcek unu üreten büyük ölçekli tesislerde ise gelirler çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Düşük girdi maliyetleri ve hızlı üreme kapasitesi sayesinde işletmelerin net kârlılık oranı yüzde 40 ila yüzde 60 arasında değişiyor.