SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-SON MÜHÜR'ün gündeme getirdiği "Engelli vatandaşın onurunu kamyonete yüklediler" haberi İzmir’de yankı uyandırdı. Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay’ın talimatıyla bölgeye giden ekipler, sokakta beton üzerinde sabahlayan vatandaşa bu kez "şefkat" eli uzattı. Ancak yapılan incelemede sarsıcı bir gerçek ortaya çıktı. O engelli vatandaşın, kaçak yollarla Türkiye’ye gellen Suriye uyruklu olduğu anlaşıldı.



Belediye Hatasını Telafi Etti



Bahçelievler Camii arkasında yaşanan ve belediye ekiplerinin engelli bir vatandaşın divanını kamyonete yükleyip onu sokakta bırakmasıyla sonuçlanan olay, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. "Başkan Kınay sıcak yatağında, engelli vatandaş soğuk betonda" başlıklarıyla duyurulan haberlerin ardından Karabağlar Belediyesi bu kez olumlu sonuç için harekete geçti. Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay’ın bizzat verdiği talimatla, Sosyal Hizmetler ve Zabıta müdürlüklerine bağlı ekipler vakit kaybetmeden olay yerine sevk edildi. İlk müdahaledeki "vicdansızlık" görüntüsünün yerini bu kez ikna çabaları aldı.

Polis ve Belediye Ekipleri Güçlükle İkna Etti

Ekiplerin daha iyi yaşam koşulları sunma teklifine rağmen engelli vatandaş, sığındığı sokaktan ayrılmamak için uzun süre direndi. Direnişin kırılamaması üzerine olay yerine emniyet güçleri çağrıldı. Polis ve belediye ekiplerinin saatler süren ortak ikna çalışması sonuç verdi ve vatandaş, sağlık kontrolleri ve insani yardım amacıyla bölgeden alındı. Başta eşyalarıyla birlikte "onuru" kamyonete yüklenen vatandaşa karşı yapılan o büyük hata, geç de olsa telafi edildi.



Gerçek Kimlik Sorgusunda Ortaya Çktı

Güvenli bir alana götürülen engelli vatandaşın yapılan kimlik sorgulamasında çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Uzun süredir Bahçelievler’de sokakta yaşayan engelli kişinin, Suriye vatandaşı olduğu ve Türkiye’de "kaçak" durumda bulunduğu tespit edildi.



Önce Toplama Merkezine Sonra Sınır Dışı

Hukuki prosedürlerin işletilmesiyle birlikte engelli vatandaşın, gerekli işlemler için Geri Gönderme Merkezi'ne (Toplama Merkezi) sevk edildiği öğrenildi. Sokakta yaşam mücadelesi verirken belediyenin sert müdahalesiyle gündeme gelen şahsın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesi Suriye’ye gönderileceği bilgisine ulaşıldı.



Vicdansızlıkla Başlayan Süreç İnsani Yaklaşımla Son Buldu

Bu olay bir kez daha göstermiştir ki; yerel yönetimlerin "şikayet var" diyerek yaptığı plansız müdahaleler, insan onurunu zedeleyen sonuçlar doğurabilmektedir. Son Mühür’ün ısrarlı takibi ve kamuoyu oluşturması sayesinde, sokakta beton üzerinde bırakılan engelli bir birey için devletin mekanizmaları harekete geçirilmiştir. İlk başta yapılan "vicdansızlık", başkan Kınay'ın talimatıyla insani bir süreçle son buldu.