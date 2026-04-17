Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik yaşanan olayların ardından güvenlik endişeleri gündemdeki yerini korurken, İzmir’in Torbalı ilçesinde benzer bir iddia üzerine yeni bir gelişme yaşandı. Bir okulda saldırı hazırlığı yaptığı öne sürülen 8 öğrenci jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İddiaya göre, Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Özel İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören bir grup öğrencinin, kendi aralarında oluşturdukları mesajlaşma grubunda çeşitli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. “12/A Aviyonik” isimli 20 kişilik WhatsApp grubundaki yazışmalarda, son dönemde farklı illerde yaşanan okul olaylarına atıf yapıldığı ve bazı planlamaların konuşulduğu öne sürüldü.

8 çocuğa gözaltı!

Bu bilgiler ışığında hareket eden güvenlik güçleri eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda T.Y., A.K., A.E.Ö., E.K., R.D., F.G., Ç.S. ve A.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

12. sınıf öğrencisi oldukları belirtilen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma yürütüldüğü bildirildi.