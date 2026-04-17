İzmir’de Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İl Başkanı Barış Düdü tarafından okunan basın açıklaması çok ses getirdi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ve eğitim camiasını derinden sarsan olaylara ilişkin dikkat çekici ifadeler kullanıldı. Açıklamada, yaşananların “kaza” ya da “kader” olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanırken, ihmaller zincirine de vurgu yapıldı.

“Gerekli müdahale yapılmadı”

Basın açıklamasında, saldırıların öncesinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara işaret edildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin yeterli önlem almadığı iddia edilirken açıklamada, saldırganın eylemine dair sinyaller verdiği de belirtildi. Gerekli müdahalenin yapılmamasının ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunun da altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, ülkede sosyal medya paylaşımları nedeniyle hızlı müdahalelerin yapılabildiği hatırlatıldı. Benzer hassasiyetin bu tür tehditlerde gösterilmemesine yönelik de eleştiride bulunuldu.

“Tasarruf kalemi” vurgusu

Birleşik Kamu-İş, uzun süredir okullarda kadrolu ve eğitimli güvenlik personeli eksikliğine dikkat çekti. Açıklamada, eğitim kurumlarının yeterli güvenlik önlemlerinden yoksun bırakıldığı savunulurken, bu durumun öğretmen ve öğrencileri risk altında bıraktığı da dile getirilmiş oldu.

Milli Eğitim politikalarına da eleştiriler yöneltilirken, güvenliğin “tasarruf kalemi” olarak görülmesinin kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

İki günlük iş bırakma!

Birleşik Kamu-İş, yaşanan olayların ardından Türkiye genelinde iki gün süreyle iş bırakma kararı aldıklarını da açıkladı.

Talepler teker teker ifade edildi!

Basın açıklamasında sendikanın talepleri de net şekilde ortaya kondu. Talepler ise; okullara acilen kadrolu ve eğitimli güvenlik personeli atanması, eğitimde şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemelerin ağır yaptırımlarla hayata geçirilmesi, sosyal medya üzerinden örgütlenen şiddet içeriklerine karşı etkin denetim mekanizmalarının kurulması olarak öne çıktı.

