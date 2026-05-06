Sulayem'in verdiği takvime göre Formula 1 V8 motorlara geçişi 2031'de kesinleştirecek. Federasyon, yeni dönemi resmi regülasyon değişikliğinden bir yıl daha erken, yani 2030 sezonunda başlatmayı planlıyor. Süreç hâlâ son şeklini almış değil ancak yön belli.

Formula 1 V8 motorlar neden tercih edildi?

Sulayem, neden V10 yerine V8 yönünde karar aldıklarını da paylaştı. Bu seçimin arkasındaki en önemli neden, taraftarların yıllardır özlediği o ikonik motor sesi. V8 ünitelerin pist üzerinde çıkardığı tını, hem hafif hem de daha sade bir mühendislik anlamına geliyor. Yeni motorlarda elektrik desteği bugünkü seviyeye kıyasla çok daha düşük tutulacak.

Mevcut V6 turbo hibrit motorlar uzun süredir eleştirilerin hedefinde. Pistlerde kulak çınlatan o efsanevi homurtuyu yok ettiği için pek çok taraftar mevcut sisteme tepkili. Yüksek hibrit oranı da motorların performans karakterini zayıflatan bir unsur sayılıyor.

V8 motorlu yeni F1 nasıl olacak?

Yeni regülasyonla birlikte güç aktarımının ana kaynağı yeniden içten yanmalı motora dönecek. Hibrit teknolojisinden tamamen vazgeçilmeyecek ancak elektrik sistemi destek konumuna çekilecek. Bu sayede araçlar daha hafif yapıda olacak, ses karakteri eski günlere yaklaşacak.

FIA cephesinden konuya dair detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılması planlanıyor. Motor üreticilerinin yeni döneme nasıl uyum sağlayacağı, Honda, Audi, Ford ve Cadillac gibi yeni katılımcıların ne tür yatırımlar yapacağı da en çok merak edilen konu. Sulayem, bu geçişin sportif heyecanı eski günlerdeki seviyeye yeniden yükselteceğini düşünüyor.

Formula 1 V8 motorlar ne zaman pistte olacak?

V8 ünitelerin yarış pistlerinde boy gösterme zamanı netleşmek üzere. Resmi takvime göre yeni motorlar 2031 sezonunda kesin olarak sahne alacak. FIA, sürecin daha hızlı ilerlemesini istediği için 2030'da geçiş başlatılabilir. Önümüzdeki aylarda paylaşılacak ek açıklamalar bu konudaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak.