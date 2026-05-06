Galatasaray derbisindeki ağır mağlubiyetin ardından Sadettin Saran'ın olağanüstü kongre kararı almasıyla gözler Fenerbahçe'deki başkanlık yarışına çevrildi. Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin ardından Aziz Yıldırım'ın da resmi olarak adaylığını duyurması camiada büyük bir heyecan yarattı. Başkan adaylarının teknik adam arayışları tüm hızıyla sürerken, Aziz Yıldırım'ın takımın başına getireceği ismin şimdiden netleştiği kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. Taraftarlar, Domenico Tedesco'nun vedası sonrası yeni hocanın kim olacağını ve kulübün efsane başkanının planlarını araştırmaya başladı. Peki, Aziz Yıldırım başkan olursa Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte ayrıntılar...

AZİZ YILDIRIM BAŞKAN OLURSA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Domenico Tedesco'nun takımdan ayrılmasının ardından diğer başkan adayları Hakan Safi ve Barış Göktürk birçok yabancı ve yerli hocayla görüşmelerini sürdürüyor. Ancak başkanlık için yeniden kolları sıvayan Aziz Yıldırım'ın bu konudaki tavrı oldukça net. Gelen son bilgilere göre Yıldırım, olağanüstü kongrede seçimi kazanıp yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde takımı daha önce de birlikte çalıştığı tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'a emanet edecek.

AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpteki üçüncü dönemine başlayacak. Daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam, kulüp dinamiklerini ve taraftarı çok yakından tanıyor. Konyaspor ve Başakşehir maceralarının ardından Ekim 2021'den bu yana tam 5 yıldır hiçbir takımı çalıştırmayan Kocaman'ın, olası bir resmi teklife nasıl yaklaşacağı şimdiden merak konusu.

AYKUT KOCAMAN'IN FENERBAHÇE KARNESİ NASIL?

Fenerbahçe'nin başında bugüne dek iki farklı dönemde toplam 197 resmi maça çıkan Aykut Kocaman, bu karşılaşmalardan 119 galibiyet, 41 beraberlik ve 37 mağlubiyet çıkardı. Maç başına 2.02 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturan tecrübeli hoca, takımına 395 gol attırırken kalesinde 210 gol gördü. Başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe ile geçirdiği yıllarda 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşayarak kulüp tarihine önemli başarılar bıraktı.