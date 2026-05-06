Türk spor tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Aziz Yıldırım, yirmi yılı aşan Fenerbahçe başkanlığı serüveniyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son günlerde yeniden başkanlığa adaylığını koymasıyla birlikte, sarı-lacivertli camia Yıldırım döneminin parlak günlerini hatırlamaya başladı. Sadece futbolda değil, basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi birçok branşta Avrupa'nın zirvesine çıkan Fenerbahçe, bu süreçte sayısız ilki yaşadı. Dünyaca ünlü yıldızların çubuklu formayı giydiği ve dev tesislerin kulübe kazandırıldığı bu döneme dair istatistikler yeniden araştırılıyor.

AZİZ YILDIRIM KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU, FUTBOLDA KAÇ KUPA KAZANDI?

Aziz Yıldırım'ın görevde kaldığı süre boyunca Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de tam 6 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-lacivertli ekip 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve son olarak 2013-2014 sezonlarında şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Bu süreçte kulüp müzesine toplam 13 kupa girdi. Şampiyonlukların yanı sıra 3 kez TFF Süper Kupa, 2 kez Türkiye Kupası, 1 kez Başbakanlık Kupası ve 1 kez de Atatürk Kupası zaferi yaşandı. Yıldırım, profesyonel lig tarihinde Fenerbahçe'ye en çok şampiyonluk yaşatan başkan unvanını elinde bulunduruyor.

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE'DE KAÇ SENE BAŞKANLIK YAPTI?

Efsanevi başkan, sarı-lacivertli kulübü tam 20 yıl 111 gün boyunca yönetti. Bu uzun maratonda Fenerbahçe, 21 sezon boyunca Aziz Yıldırım'ın başkanlığında yeşil sahalara çıktı. Ligdeki performans tablosuna bakıldığında takım bu yıllarda 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü ve 1 kez altıncı sırada sezonu tamamladı.

AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'Yİ HANGİ TEKNİK DİREKTÖRLER ÇALIŞTIRDI?

Avrupa'nın ve dünyanın tanınmış birçok teknik adamı bu 21 sezonluk periyotta Kadıköy'de görev aldı. Toplam 17 farklı teknik direktörle çalışan Fenerbahçe; Otto Baric, Joachim Löw, Zdenek Zeman, Christoph Daum, Zico, Luis Aragonés, Vitor Pereira ve Dick Advocaat gibi usta isimlere takımın emanet edildiği renkli bir dönemi geride bıraktı.

AZİZ YILDIRIM HANGİ DÜNYA YILDIZLARINI TRANSFER ETTİ?

Kulübün uluslararası arenadaki bilinirliğini zirveye taşıyan en büyük etkenlerden biri de yapılan flaş transferler oldu. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Alex de Souza, Roberto Carlos, Nicolas Anelka, Robin van Persie, Dirk Kuyt, Ariel Ortega ve Pierre van Hooijdonk gibi dünya futbolunun efsaneleşmiş isimleri çubuklu formayı sırtına geçirdi.

BASKETBOL VE VOLEYBOLDA HANGİ TARİHİ BAŞARILAR ELDE EDİLDİ?

Sadece futbol değil, salon sporları da Aziz Yıldırım döneminde altın çağını yaşadı. Zeljko Obradovic'in başantrenörlüğe getirilmesiyle 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague şampiyonu olarak Türk spor tarihine geçti. Basketbolda üst üste Dörtlü Final oynandı ve 7 lig şampiyonluğu kazanıldı. Kadın Voleybol Takımı ise 2010'da Dünya Şampiyonu, 2012'de ise Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca masa tenisinde Avrupa'dan 3 kupa İstanbul'a getirildi.

AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE YAPILAN TESİSLER VE YATIRIMLAR NELER?

Sportif başarıların yanı sıra kulübün kurumsal yapısı ve altyapısı da büyük bir dönüşüm geçirdi. Ülker Stadyumu modern bir yapıya kavuşturulup kapasitesi artırıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Topuk Yaylası Tesisleri ve Ankara İncek Tesisleri kulübe kazandırıldı. Fenerbahçe Üniversitesi eğitime açılırken, "1 Milyon Üye" projesiyle kulübün mali ve kurumsal yapısı büyük ölçüde güçlendirildi.