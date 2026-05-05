Futbol dünyasında kupa rüzgarları sert esiyor. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final coşkusu yaşanırken, Türkiye'de de kupa heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, güçlü rakibi Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Gecenin bir diğer dev maçında ise İngiliz temsilcisi Arsenal, sahasında İspanyol devi Atletico Madrid'i ağırlıyor. Arama motorlarında sabahtan bu yana en çok "bugün maç var mı", "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda" ve "UEFA Avrupa Ligi maç programı" sorguları yapılıyor. Biz de yeşil sahadaki bu büyük şöleni kaçırmak istemeyenler için 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde oynanacak tüm kritik Avrupa ve kupa maçlarının detaylarını bir araya getirdik.

5 MAYIS SALI BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA?

Günün erken saatlerinde oynanan karşılaşmaların ardından, akşam kuşağında futbolseverleri ekrana kilitleyecek maçların listesi şu şekilde:

20:30 Beşiktaş - Konyaspor (Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yarı Final - ATV)

21:00 Al Khaleej - Al Hilal (Suudi Arabistan Pro Lig - S Sport Plus)

22:00 Arsenal - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final - TRT 1)

6 MAYIS ÇARŞAMBA YARIN KİMİN MAÇI VAR?

Şampiyonlar Ligi'ndeki devler sahnesi çarşamba akşamı da hız kesmeden devam ediyor. Erken final niteliğindeki eşleşmede heyecan tavan yapacak:

22:00 Bayern Münih - PSG (UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final - TRT 1)

7 MAYIS PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Trendyol 1. Lig Play-Off yarışında perşembe günü adeta futbol ziyafeti yaşanacak:

20:00 Bodrumspor - Pendikspor (Trendyol 1. Lig Play Off - TRT Spor)

20:00 Çorum FK - Keçiörengücü (Trendyol 1. Lig Play Off - TRT Spor)

21:00 Al Shabab - Al Nassr (Suudi Arabistan Pro Lig - S Sport Plus)

22:00 Aston Villa - Nottingham Forest (UEFA Avrupa Ligi Yarı Final - tabii Spor)

22:00 Freiburg - Braga (UEFA Avrupa Ligi Yarı Final - tabii Spor)

22:00 Crystal Palace - Shakhtar Donetsk (UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final - tabii Spor)

22:00 Strasbourg - Rayo Vallecano (UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final - tabii Spor)