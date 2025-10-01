Son Mühür / Yiğit Uzun- Oyuncu Ayşe Barım’ın yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Mahkemenin talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Barım hakkında ihbarda bulunan kişinin kimliğini ortaya çıkmıştı. İhbarın sahibi, geçmişte çeşitli suçlardan işlem görmüş olan Sedat Gül tekrardan gündeme geldi.

İhbarcının çelişkili ifadeleri

Duruşmaya Giresun’dan SEGBİS ile bağlanan ihbarcı Sedat Gül, mahkemede dikkat çeken bir ifade verdi:

"Ayşe Barım’ı tanıyorum. Benim ihbarım direkt Ayşe Barım’ı suçlamak için değildi. Ne dediğimi hatırlamıyorum. Vatandaş olarak sosyal medyadan gördüklerim üzerine görüşümü yazdım sadece."

Bu sözler, davada ihbarın güvenilirliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Son Mühür evraklara ulaştı! Emniyet’te şüpheli geçmiş kaydı, yapılan sosyal medya yorumları

Emniyetin mahkemeye gönderdiği bilgi notunda ise Sedat Gül’ün sabıkalı geçmişi ortaya kondu. Ayrıca dosyada Sedat Gül’ün yazdığı yorumlarda dikkat çekti:

“Bu kadının CIA ve Mossad ile bağı yoksa ben bir şey bilmiyorum.. Sanat sepet tayfanın kara kutusu, ve muhtemelen kaçacak.. ABD’ye dönmemek üzere gidecek.. Bu kadın menajer değil, Gezi organizatörü, seçimlere müdahale eden etki ajanı, depremde Devlete sallayan ekibin başı.. Nereli olduğuna dair bilgi yok, ailesinden iz yok, kripto Yehud olması muhtemel.”

Yorumu ise dosyaya giren dikkat çekici yorumlar arasında.



Dosyada şu detaylara yer verildi:

2022 yılında Türk Ticaret Kanunu’na Muhalefet suçundan işlem gördü.

2019’da Bursa’da Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık soruşturmasında şüpheli olarak kayıtlara geçti.

Gül’ün adresinin İstanbul Tuzla’da bulunduğu belirtildi.

Davada Dengeler Değişir mi?

Sanık sandalyesinde oturan Ayşe Barım hakkındaki ihbarın sabıkalı bir isimden gelmiş olması, şikayetçinin çelişkili ifadeleri davanın seyrini önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor. Bazı avukatlar, bu durumun “ihbarın güvenilirliğini zedelediği” görüşünde birleşiyor.