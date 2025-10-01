Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği denetimlerinde çığır açan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İl genelinde gerçekleştirilen elektronik, sabit ve seyir halindeki radar kontrollerine ilişkin tüm bilgilerin artık Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından anlık olarak paylaşılacağı duyuruldu.

'Radar tuzağı' algısı tarihe karışıyor

Hız ihlallerini önlemek ve yollarda can güvenliğini sağlamak amacıyla planlanan denetimler, artık sürpriz olmaktan çıktı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin yapılacağı noktalar ve saat aralıklarını sürücülere önceden duyurarak, temel amaçlarının ceza kesmek değil, trafik kurallarına uyumu teşvik etmek olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu stratejik değişiklik, sürücülerin hız limitlerine sadece denetim noktasında değil, yolun tamamında riayet etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Trafikteki riskleri minimuma indirmeyi hedefleyen bu şeffaflık politikası, sürücülerin hızlarını sürekli kontrol etme alışkanlığını pekiştirerek kazaların en aza indirilmesine odaklanıyor.

Vatandaştan uygulamaya tam destek

Yeni uygulama, Bursa halkı ve özellikle sürücüler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yıllardır tartışma konusu olan gizli radar uygulamalarına son verilmesi, vatandaş nezdinde Emniyet'in güvenilirlik algısını artırdı. Uygulama hakkında görüş belirten birçok sürücü, "Artık gizli radar yok, kimseye haksız yere tuzak kurulmadığını görmek gerçekten çok güzel. Bu açık bilgilendirme sayesinde herkes daha bilinçli ve daha dikkatli davranmak zorunda kalacak. Bu, gerçek bir trafik güvenliği hamlesidir," diyerek uygulamanın yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan ön bilgilendirmenin bir zafiyet değil, tam aksine trafik kurallarına uymayı teşvik eden etkili bir iletişim aracı olduğunu belirtti. Emniyet Müdürlüğü, bu denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve amacın, sürücülerin can ve mal güvenliğini en üst düzeyde korumak olduğunu bir kez daha yineledi.