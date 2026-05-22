Son Mühür - CHP kurultay sürecine ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına yönelik devam eden hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Savaş ve diğer davacıların avukatları, Özgür Özel’in avukatları tarafından yapılan temyiz başvurusuna ilişkin mahkemeye yeni bir dilekçe sundu.

Avukatlar harekete geçti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne sunulan resmi dilekçeyle, daha önce yapılan temyiz başvurusundaki ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına yönelik talebin geri çekildiği yasal mercilere bildirildi. Avukat Kadri Gökhan Sultan ve Avukat Onur Yusuf Üregen’in imzasıyla mahkemeye iletilen ihtarnamede, söz konusu tedbirin kaldırılması isteminin parti yönetiminin bilgisi, onayı ve iradesi dışında gerçekleştirildiği savunuldu. Dilekçede ayrıca, yönetimden icazet alınmadan atılan bu adımın "parti çıkarlarıyla açıkça bağdaşmadığı" yönünde kuvvetli bir hukuki gerekçeye yer verilerek adli sürecin seyri değiştirildi.

Yargılama ana eksende devam edecek

Mahkemeye sunulan yürütmeyi durdurma niteliğindeki dilekçede, davanın esasına yönelik teknik detaylar da net bir şekilde karara bağlandı. Hukukçular tarafından yapılan ortak açıklamada, temyiz başvurusunun esasına yönelik bozma taleplerinin tamamen baki kaldığı, geri çekme işleminin ise yalnızca ihtiyati tedbirin kaldırılmasına dair usulü bölümü kapsadığı önemle vurgulandı. Tedbirin kaldırılması yönündeki ilk talebin partinin güncel siyasi ve hukuki iradesini kesinlikle yansıtmadığı ifade edilerek, mahkeme heyetinden sadece bu spesifik kısma ilişkin vazgeçme talebinin işleme konulması ve yargılamanın ana ekseninde devam etmesi talep edildi.