Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen iki ayrı dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Şüphelilerin, sahte kimliklerle ve kurum adlarını kullanarak yüzlerce vatandaşı dolandırdıkları belirlendi.

“Tarihi eser” bahanesiyle dolandırdılar

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ilk soruşturmada, MİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilik veya banka çalışanı gibi davranan bir grup, vatandaşları “define ve tarihi eser bulma vaadiyle” dolandırdı.

Ankara merkezli olarak Tokat, Yozgat, Çankırı, İzmir ve Afyonkarahisar illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 34 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 15’i adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Sahte belgelerle “resmî sertifika” sattılar

İkinci soruşturma kapsamında, kamu kurumlarıyla hiçbir bağlantısı olmadığı halde para karşılığı sahte belgeler düzenleyen başka bir dolandırıcılık ağı tespit edildi.

Şüphelilerin, vatandaşlara sahte silahlı-silahsız özel güvenlik, gassallık, mesleki yeterlilik, ustalık, kalfalık ve SRC belgeleri sattıkları belirlendi.

Ankara merkezli Konya, Antalya, Şanlıurfa ve Bingöl illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı, 8 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.