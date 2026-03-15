SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, FETÖ/PDY irtibatı gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve hakkında "takipsizlik" kararı verilen yargı mensubunun başvurusunu karara bağladı. Karar, idari ihraç süreçlerinde "sosyal çevre" ve "tanık beyanı" kriterleri açısından emsal niteliği taşıyor.

Ceza Soruşturması Başka, İdari Tedbir Başka

AYM, kararında bir kez daha kritik bir ayrımın altını çizdi: Ceza hukukundaki "suçlu" kavramı ile idari hukuktaki "irtibat ve iltisak" kavramları aynı kefeye konulamaz. Başvurucu B.K. hakkında her ne kadar "Kovuşturmaya Yer Olmadığı" (Takipsizlik) kararı verilmiş olsa da, mahkeme bu durumun idari kurumların (HSK) "güven ilişkisinin zedelendiği" yönündeki kanaatini ortadan kaldırmadığına vurgu yaptı.

Kararın Önemli Başlıkları:

-Takipsizlik Kararı İhraca Engel Değil: Mahkeme, ByLock veya Bank Asya gibi somut deliller olmasa bile, tanık beyanları ve sosyal çevre analizine dayanan ihraç kararlarını hukuka uygun buldu.

-Masumiyet Karinesi Tartışması: Kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyeti olmadan kamu görevinden çıkarılmanın, "demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü" bir tedbir olduğu ifade edildi.

-Sadakat Yükümlülüğü: Yargı mensuplarının devlete olan sadakat yükümlülüğünün, diğer kamu görevlilerinden daha katı bir denetime tabi olduğu belirtildi.

"Sosyal Çevre" Delil Sayıldı

Kararda başvurucunun, örgütün "abisi" olarak bilinen şahıslarla olan ilişkisi ve bu çevre içindeki samimiyeti, idari ihraç için yeterli "irtibat" belirtisi olarak kabul edildi. İDDK'nın karşı oyunda yer alan "Bu sadece bir sosyal arkadaşlıktır" tezi, Genel Kurul çoğunluğu tarafından kabul görmedi.

Neden Önemli?

Bu karar, Danıştay'da ve AYM önünde bekleyen benzer durumdaki binlerce eski kamu görevlisi için bir "yol haritası" niteliğinde. Özellikle ceza davası açılmayan veya beraat eden ancak idari kararla ihraç edilenlerin, bu içtihat doğrultusunda geri dönüş yollarının oldukça daraldığı görülüyor.