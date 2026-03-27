Marco Rubio, Fransa’ya hareketi öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

G7 Zirvesi öncesinde konuşan Rubio, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji hatlarının güvenliğine dikkat çekti.

“Enerjinin büyük bölümü oradan geçiyor”

Rubio, ABD’nin G7 ülkelerinden destek isteyip istemeyeceğine ilişkin soruya net bir yanıt verdi.

Boğazın açık tutulmasının yalnızca ABD’nin değil, özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinin çıkarına olduğunu belirten Rubio, “Diğer ülkeler yakıtlarının çok daha büyük kısmını buradan alıyor” dedi.

“Ukrayna ABD’nin savaşı değil”

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO eleştirileri hakkında da değerlendirmede bulunan Rubio, Washington’un küresel çatışmalarda üstlendiği role dikkat çekti.

Rubio, Ukrayna savaşına ABD’nin en büyük katkıyı sağladığını vurgulayarak, “Ukrayna da Amerika’nın savaşı değil” ifadelerini kullandı.

İran mesajı: “Tehdit biterse boğaz açılır”

Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasiteyle açılması için askeri müdahalenin gerekip gerekmediği sorusuna da yanıt veren Rubio, topu İran’a attı.

İran’ın küresel deniz ticaretini tehdit etmeyi bırakması halinde boğazın hızla normale dönebileceğini söyleyen Rubio, mevcut durumun uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Bu ABD’ye yardım değil, küresel sorumluluk”

Rubio, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanmasının ABD’ye yardım anlamına gelmediğini de vurguladı.

ABD’nin enerji ihtiyacının büyük bölümünü bu hattan karşılamadığını belirten Rubio, asıl çıkarın diğer ülkelerde olduğunu ifade etti.

İran ile temaslar sürüyor

ABD’nin İran ile doğrudan temas kurup kurmadığına ilişkin soruya da değinen Rubio, görüşmelerin aracı ülkeler üzerinden yürütüldüğünü açıkladı.

Müzakerelerde “somut ilerleme” kaydedildiğini belirten Rubio, enerji akışında kısmi artış yaşandığını söyledi.

G7’de gözler İran dosyasında

Rubio’nun Fransa ziyareti, İran ile artan gerilim sonrası ilk yurt dışı temas olması açısından önem taşıyor.

Zirvede, ABD ile müttefikleri arasında İran politikası konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının ele alınması bekleniyor.

Avrupa’dan barış mesajı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise G7 toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar için ortak adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Diplomasi trafiği yoğunlaşıyor

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantının, bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabalar açısından kritik bir zemin oluşturması bekleniyor.

Özellikle enerji güvenliği ve deniz ticareti başlıklarının zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade ediliyor.